Nvidia will in Quantencomputer-Startup investieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Nvidia befindet sich einem Medienbericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Investition in das Quantencomputer-Startup PsiQuantum.

Das berichtete "The Information" am Sonntag (Ortszeit). Beide Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab. Im März hatte Reuters berichtet, dass das Startup mindestens 750 Millionen Dollar von Investoren, darunter Blackrock, bei einer Bewertung von sechs Milliarden Dollar einsammeln will.

Im Gegensatz zu anderen Quantencomputer-Startups, die auf seltenere Materialien setzen, nutzt PsiQuantum konventionelle Halbleiterfertigungs-Verfahren.