UnitedHealth Group - „Fallendes Messer“ - extreme Indikatorenlage

Auf vielfachen Wunsch und aufgrund der jüngsten Kursturbulenzen werfen wir heute einen ausführlichen Blick auf die UnitedHealth-Aktie. Lange ein absoluter Liebling der Börse ist das Papier in den letzten Wochen massiv unter Druck geraten. Mitte April notierte der Titel noch über der Marke von 600 USD, sodass er sich binnen weniger Wochen mehr als halbiert hat. Dieser Kursabsturz hinterlässt auch auf der Indikatorenseite tiefe Spuren. So befindet sich die Relative Stärke (Levy) inzwischen unter den Niveaus, die der Trendfolger während der Finanzmarktkrise 2008/09 erreichte. Noch extremer ist die Lage beim MACD: Der Indikator lässt zwar bisher jede Form der Stabilisierung vermissen, doch er notiert mittlerweile so tief wie niemals zuvor in der gesamten Börsenhistorie. Trotz der beschriebenen Extremkonstellation stellt der Kursverlauf derzeit das klassische „fallende Messer“ dar. Deshalb gilt es zunächst, den Kurs zu stabilisieren und ein neues Marktgleichgewicht zu finden. Die nächste Chance dazu, bilden die horizontalen Unterstützungen aus dem Jahr 2018 bei rund 250 USD. Für einen Hoffnungsschimmer sorgt in diesem Zusammenhang der jüngste „Hammer“ im Tageschart, der sich zudem vollständig unterhalb des unteren Bollinger Band (auf Tagesbasis akt. bei 290,76 USD) ausgeprägt hat.

UnitedHealth Group (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart UnitedHealth Group

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.