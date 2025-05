Cancom und Bechtle gefragt

(dpa-AFX) - Die Aktien von Cancom und Bechtle sind am Dienstag nach Kaufempfehlungen von Kepler Cheuvreux mit plus 4,2 und 2,5 Prozent gefragt. Die Experten setzten auf die Milliardeninvestitionen der neuen Regierung in Deutschland. Cancom sei eine der besten Wetten auf öffentliche IT-Ausgaben, hieß es.

Cancom liegen 2025 inzwischen wieder 22 Prozent im Plus und Bechtle 27 Prozent, nachdem sie im April im Zuge des globalen Zoll-Schocks kräftig ins Straucheln gekommen waren./ag/jha/