VAT Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Kapitalmarkttag 2025 der VAT Group



20.05.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die VAT Group ist dank ihrer Technologie- und Marktführerschaft sowie der einzigartigen Kundennähe gut vorbereitet, um die zahlreichen Wachstumschancen in allen Märkten zu nutzen

Säkulare Digitalisierungstrends, verstärkt durch die Verbreitung von KI, bleiben wichtige Wachstumstreiber in der Nachfrage nach Halbleiterfertigungsanlagen

Nachhaltiger und rentabler Wachstumspfad bis 2029 und darüber hinaus bestätigt

Umsatzziel für 2027 auf CHF 1,5 bis 1,7 Mrd. angepasst

Ausblick für die Fünfjahresperiode von 2025 bis 2029: Umsatzwachstum im unteren bis mittleren Zehnerbereich, EBITDA-Marge zwischen 30% und 37% und Konversionsrate des freien Cashflows von 60% bis 70% des EBITDA

VAT, die weltweit führende Herstellerin von High-End-Vakuumventilen, Lösungen und Dienstleistungen, hat heute ihre strategischen Prioritäten und Finanzziele für den Fünfjahreszeitraum 2025 bis 2029 aktualisiert. Das Unternehmen prognostiziert weiterhin ein attraktives Wachstumsumfeld, das durch den Bedarf an immer anspruchsvolleren Halbleitern zur Förderung der Digitalisierung angetrieben wird und von anderen Megatrends wie den erneuerbaren Energien profitiert.

Strategische Prioritäten für rentables Wachstum im Zeitraum 2025 bis 2029:

Bis zu doppelt so starkes Wachstum gegenüber den zugrunde liegenden Märkten der VAT durch Nutzung der Technologieführerschaft und des strategischen Fokus der VAT als Pure Play in wachstumsstarken vakuumbezogenen und führenden Wafer Fab Equipment (WFE) Segmenten. Dies wird durch die globale Präsenz und die installierte Produktionskapazität der VAT ermöglicht. Ausweitung des «Share of Wallet» (SoW) der VAT durch Produkte, Lösungen und Dienstleistungen, die an das Kerngeschäft der VAT mit Ventilen angrenzen, die Komplexität für unsere Kunden reduzieren und ihnen einen zusätzlichen Wert bieten. Beschleunigung der technologischen Differenzierung der VAT durch gezielte Forschung und Entwicklung, um Wachstumschancen bei den Kunden zu nutzen und gleichzeitig die Margen durch das skalierbare und flexible Betriebsmodell der VAT zu sichern. Umsetzung der VAT-Nachhaltigkeitsstrategie 2025 bis 2029 und damit Schaffung von Werten für alle Stakeholder.

«Die VAT bleibt die unbestrittene Weltmarktführerin für Vakuumventile. Seit dem letzten Kapitalmarkttag im Jahr 2022 haben wir unsere Markt- und Technologieposition weiter gestärkt. Wir bleiben im Epizentrum der langfristigen Expansion des Halbleitermarktes. Der Technologie- und Marktanteilsvorteil der VAT wurde weiter gefestigt und unsere erheblichen Anstrengungen im Bereich der operativen Exzellenz zahlen sich aus», sagt Urs Gantner, CEO VAT Group. «Kurzfristig sehen wir immer noch Marktherausforderungen, aber es besteht kein Zweifel daran, dass der globale Halbleitermarkt auf dem besten Weg ist, bis 2030 mehr als USD 1 Billion zu erreichen, mit zusätzlichem Aufwärtspotenzial, das von der Geschwindigkeit der KI-Verbreitung in unserem täglichen Leben abhängt. In den letzten Jahren haben wir weniger ausgeprägte zyklische Schwankungen erlebt, und die WFE-Ausgaben haben ein solides Rekordhoch von rund USD 100 Mrd. pro Jahr erreicht. Dieses Niveau wird bis 2029 schätzungsweise auf USD 150 Mrd. ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8% entspricht. Mit ihrem starken Fokus auf Spitzentechnologien ist die VAT gut positioniert, dieses Marktwachstumsniveau zu übertreffen. Für 2025 bis 2029 erwarten wir damit ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich», kommentiert Urs Gantner weiter.

Führend in einer wachsenden Industrie

Die High-End-Vakuumventile, Lösungen und Dienstleistungen der VAT sind für die Herstellung von Halbleitern von entscheidender Bedeutung und somit Schlüsselfaktor für die weiteren globalen Digitalisierungstrends. Darüber hinaus gewinnen vakuumbasierte Produktionsprozesse in vielen industriellen High-End-Anwendungen und bei der Energieumwandlung zunehmend an Bedeutung. Dies treibt das Wachstum der VAT im Geschäftsbereich Advanced Industrials voran.

All diese Trends kommen der Technologie und den Marktstärken der VAT zugute. Derzeit werden technologische Fortschritte bei Halbleitern von 2nm und weniger gemacht sowie neue Gate-All-Around-Architekturen (GAA) entwickelt. Daraus ergibt sich der Bedarf an möglichst sauberen Produktionsumgebungen.

Die VAT ist ideal positioniert, um von ihrer führenden Position in einem Wachstumsmarkt in Kombination mit ihren Wettbewerbsvorteilen bei Technologie, Kundenbeziehungen, globaler Präsenz und Mitarbeitenden zu profitieren. Urs Gantner dazu: «Halbleiter beeinflussen die Art und Weise, wie die Welt tagtäglich funktioniert, vor allem im Bereich der KI. Aber sie treiben auch Fortschritte in allen Bereichen voran – von der Datenverarbeitung und Kommunikation bis hin zu Transport, Gesundheitswesen und sauberer Energie». Die steigende Nachfrage nach mehr Rechenleistung bei geringstem Energieverbrauch treibt den Bedarf an kleineren Knoten voran. Wir werden auch weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung dieser Technologien spielen und dadurch unsere Position für langfristigen Erfolgs weiter stärken und allen VAT-Stakeholdern nachhaltigen Mehrwert bieten.

Aktualisierung der Umsatzprognose für 2027 und der Finanzziele für 2029

Die VAT hat ihr Umsatzziel für 2027 aktualisiert um den erwarteten tieferen WFE-Investitionen und dem stärkeren Schweizerfrankens verglichen zu den Werten die 2022 angenommen wurden gerecht zu werden. Zusätzlich hat die VAT finanzielle Prognosen für die Fünfjahresperiode von 2025 bis 2029 abgegeben, und zwar wie folgt:

Umsatzerwartungen für 2027

CHF 1,5 bis 1,7 Mrd. (vorher CHF 1,8 bis 2,2 Mrd.), unter der Annahme von WFE-Investitionen in Höhe von USD 125 Mrd. im Jahr 2027 und einem USD/CHF-Wechselkurs von 0,83:1

Diese neue Umsatzprognose spiegelt die für 2027 erwarteten 7% niedrigeren WFE-Investitionen als die USD 135 Mrd. wider, die auf dem letzten Kapitalmarkttag 2022 der VAT präsentiert wurden. Zusätzlich ergab sich seit dem letzten Kapitalmarkttag eine deutliche Abschwächung aller wichtigen Währungen gegenüber dem Schweizerfranken, vor allem des USD der um 13% an Wert verloren hat und für 2027 mit 0,95:1 angenommen wurde.

Finanzziele 2025 bis 2029

Wachstum des Konzernumsatzes im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich (zuvor niedrig zweistellig)

EBITDA-Margenkorridor von 30% bis 37% des Konzernumsatzes (zuvor 32% bis 37%, was das schwierigere Währungsumfeld und die höhere operative Flexibilität bei Marktabschwächungen widerspiegelt)

Konversionsrate des freien Cashflows von 60% bis 70% des EBITDA (zuvor 60% bis 65%)

Rentabilität des investierten Kapitals (ROIC) von mehr als 45% (unverändert)

Investitionen in Höhe von rund 5% des Konzernumsatzes über den Zyklus hinweg (zuvor 4% bis 5%)

F&E-Ausgaben in Höhe von rund 5% des Konzernumsatzes über den Zyklus hinweg (zuvor 5% bis 6%)

Dividendenausschüttung von bis zu 100 % des freien Cashflows zum Eigenkapital (unverändert)

----------------------------------

Zusätzliche Informationen

Der Kapitalmarkttag der VAT kann ab 13.30 Uhr MESZ per Live-Webcast oder per Telefon verfolgt werden. Die Präsentation wird ab 12.00 Uhr MESZ HIERverfügbar sein. Eine Aufzeichnung des Webcast wird etwa 24 Stunden nach Ende des Webcasts auf der VAT-Website verfügbar sein.

Bei Problemen mit dem Webcast können die Teilnehmenden eine der folgenden Nummern wählen:

+41 58 310 50 00 (CH/Europa)

+44 207 107 06 13 (Grossbritannien)

+1 631 570 56 13 (USA)

Finanzkalender

ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen – das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung sowie Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von CHF 942 Millionen und beschäftigt weltweit rund 3’200 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien.



ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGEN

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «antizipieren», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie zum Beispiel zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmenden, die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der informationstechnologischen Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.

Ende der Adhoc-Mitteilung

2141002 20.05.2025 CET/CEST