Lebensversicherer Swiss Life bleibt auf Wachstumskurs

Die Prämieneinnahmen des Lebensversicherers Swiss Life sind im ersten Quartal dank guter Geschäfte in Frankreich und in der Division International währungsbereinigt um sechs Prozent auf 7,92 Milliarden Franken gestiegen.

Im Vermögensverwaltungs- und Dienstleistungsgeschäft wuchsen die Gebühreneinnahmen um drei Prozent auf 659 Millionen Franken, teilte der Konzern aus Zürich am Dienstag mit. In der Vermögensverwaltung für Drittkunden holte das Unternehmen netto 9,3 Milliarden Franken Neugeld herein. Gewinnzahlen veröffentlicht Swiss Life nur zum Halbjahr und am Jahresende. Der Konzern hatte sich im Dezember neue Zielvorgaben für den Zeitraum 2025 bis 2027 gesetzt.