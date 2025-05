Brenntag holt früheren Rockwool-Chef Birgersson an die Spitze

Der Chemiehändler Brenntag ist auf der Suche nach einem neuen Vorstandschef fündig geworden.

Nachfolger von Christian Kohlpaintner, der sein Amt Ende August niederlegt, wird Jens Birgersson, zuletzt Konzernchef des dänischen Dämmstoff-Spezialisten Rockwool, wie Brenntag am Mittwoch mitteilte. Der gebürtige Schwede werde das Amt zum 1. September antreten. Der 58-jährige Birgersson stand neun Jahre lang an der Spitze von Rockwool und war zuvor in verschiedenen Positionen beim Schweizer ABB-Konzern tätig gewesen.

Christian Kohlpaintner hatte im November angekündigt, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Der dann 62-Jährige wolle keine operativen Führungsaufgaben mehr übernehmen.