EQS-News: Circus SE: Erfolgreiche Akquisition des Agentic AI Unternehmens FullyAI

FullyAI wird zur zentralen KI-Intelligenz für operative Steuerung, Vorhersagemodelle und personalisierte KI-Erlebnisse innerhalb des Circus-Ökosystems

Technologie nutzt Milliarden von Datenpunkten aus den Robotik-Systemen von Circus zur Entwicklung eines globalen KI Intelligenz-Netzwerks für autonome Ernährungssysteme und Ernährungsverhalten

FullyAI-Team wird Teil von Circus – inklusive neuer Führungsrollen in den Bereichen KI und Growth zur Skalierung der nächsten Phase autonomer Ernährungstechnologie

München, 21. Mai 2025 – Circus SE (XETRA: CA1), ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich KI-Robotik für die Food-Service-Branche, gibt heute die erfolgreiche Übernahme des Agentic-AI-Unternehmens FullyAI bekannt – ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg seine Robotik und Software über eine ganzheitliche Intelligenz weiter auszubauen. FullyAI wird zur kognitiven Intelligenz des Circus-Ökosystems – beginnend mit einem vollständig integrierten KI-basierten Voice-Ordering-Terminal und erweitert um Funktionen wie Echtzeit-Entscheidungen im operativen Umfeld, Predictive Maintenance, autonome Prozessoptimierung sowie hochgradig personalisierte Nutzererlebnisse innerhalb der Circus KI-Software- und Robotik-Lösungen.

Durch die Nutzung von Milliarden an Datenpunkten aus den patentierten CA-1 Robotik-Systemen, ergänzt FullyAI eine kontinuierlich lernende, sich selbst verbessernde Intelligenz-Ebene, die jeden Roboter und jeden Softwareprozess in Echtzeit miteinander vernetzt.

Integriert in die proprietären Systeme von Circus versteht dieses einheitliche Ökosystem Kontext, Nachfrage und Verhaltensmuster – basierend auf vielfältigen eigenen Datenquellen, darunter Bestands- und Beschaffungssysteme, Kundenprofile sowie Live-Betriebsdaten der Roboter. Dieser kontinuierliche Datenfluss bildet das Fundament für die erste globale Intelligenz für Ernährung: Circus-Systeme können damit die Nachfrage antizipieren, sich dynamisch anpassen und präzise Ernährung weltweit skalieren. Die Ebenen – CircusOS (operatives System), CA-1 (physische Robotik) und FullyAI (Intelligenz-Ebene) – arbeiten nun vollständig integriert zusammen.

„FullyAI transformiert unsere autonomen Systeme und Software zu einem intelligenten, lernenden Ökosystem, das vorausschauend agiert und lernt. Mit dieser Übernahme legen wir das Fundament für eine globale Nutrition Intelligence – vergleichbar mit dem, was Tesla im autonomen Fahren oder Meta im Bereich sozialer Daten aufgebaut hat. Jeder Datenpunkt fließt ein, um menschliches Ernährungsverhalten besser zu verstehen und global besser zu bedienen. Gleichzeitig stärken wir durch FullyAI auch unser wachsendes IP-Portfolio im Bereich globaler, autonomer Ernährungstechnologie“, erklärt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer der Circus SE, zur erfolgreichen Übernahme.

Im Rahmen der Akquisition wird das Entwicklerteam und Management von FullyAI in Circus integriert. Niklas von Weihe, der zuvor eng mit den KI-Teams von Meta (Nasdaq: META) zusammengearbeitet hat, übernimmt die Rolle des Director of AI. Minh Dao, ehemals CEO einer führenden Growth- und Brand-Beratung mit Kunden wie Tesla (Nasdaq: TSLA), Google (Nasdaq: GOOGL) und McDonald’s (NYSE: MCD), wird als VP Growth Teil des Führungsteams und verantwortet neue Wachstumsbereiche sowie den globalen Markenaufbau.

Die Transaktion wurde zu den in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Januar 2025 definierten Bedingungen abgeschlossen, einschließlich der Ausgabe von 400.000 neuen Aktien mit einer Lockup-Periode von 36 Monaten. Die notwendigen, nächsten gesellschaftsrechtlichen Schritte zur Umsetzung der Akquisition werden voraussichtlich bis Ende Juni vollzogen.

Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein globales Technologieunternehmen im Bereich der Embodied AI und AI-Software in der Food-Service-Branche und treibt Innovation sowie Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit ihrem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter in der Anwendung von Embodied AI und integriert modernste Technologien in reale Betriebsabläufe und transformiert so die Food-Service-Branche. Durch die Verbindung von hochentwickelter Robotik, KI-gestützter Software und dem Anspruch, globale Herausforderungen zu lösen, gestaltet Circus die Zukunft autonomer Systeme und definiert die Zusammenarbeit von Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland und einer stetig wachsenden internationalen Präsenz führt Circus die nächste Generation von KI-Anwendungen an.



Über FullyAI

FullyAI ist das Agentic AI-Unternehmen, welches die Intelligenz-Ebene des Robotik- und Software-Ökosystems von Circus SE abbildet. Nach der Übernahme im Mai 2025 ist FullyAI vollständig in Circus integriert und ermöglicht durch die Verarbeitung von Milliarden an Datenpunkten der autonomen CA-1-Kochroboter eine intelligente Entscheidungsfindung in Echtzeit, predictive Maintenance sowie hochgradig personalisierte Nutzererlebnisse. Als kognitives Herzstück des Systems verwandelt FullyAI Datenquellen in verwertbare Erkenntnisse – und bildet so die Grundlage für das weltweit erste globale Ernährungs-Intelligenznetzwerk. Damit schafft Circus die technologische Basis für skalierbare, autonome Ernährungssysteme und präzise Ernährung auf globaler Ebene.



