Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Verluste nach Höhenflug

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Rally am Donnerstag Gewinne realisiert. Der Dax fiel im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 24.035 Punkte. Der MDax verlor 1,1 Prozent auf 30.105 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Morgen um 0,4 Prozent nach unten.

Tags zuvor hatte der Dax mit 24.152 Punkten bereits das 28. Rekordhoch im laufenden Jahr erreicht und das Jahresplus auf gut 21 Prozent ausgebaut. Seine Gewinne aus dem Jahr 2024 hat er damit bereits nach fünf Monaten übertroffen. Der MDax, der zur Wochenmitte auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren gestiegen war, kommt im Jahresverlauf auf ein Plus von 19 Prozent.

An der Wall Street hatten die wichtigsten Aktienindizes am Vorabend deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Begründet wurden die Verluste mit einer enttäuschenden Auktion von US-Staatsanleihen, die die hohe Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten wieder in den Fokus rückte. Die Anleiherenditen zogen weiter an, was Aktienanlegern nicht schmeckt./edh/jha/