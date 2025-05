EQS-News: STRABAG SE Trading Statement 3M/2025: Starkes Wachstum bei Leistung und Auftragsbestand

EQS-News: STRABAG SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

STRABAG SE Trading Statement 3M/2025: Starkes Wachstum bei Leistung und Auftragsbestand



22.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Leistung um 8 % höher

Auftragsbestand erstmals über € 28 Mrd. (+14 %)

Ausblick 2025 bestätigt: Leistung rd. € 21 Mrd., EBIT-Marge ≥ 4,5 %

STRABAG SE 3M/2025 3M/2024 % 3M/2024–3M/2025 Leistung 3.716,19 3.436,11 8 % Auftragsbestand 28.049,52 24.553,29 14 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 76.823 75.482 2 % NORD + WEST 3M/2025 3M/2024 % 3M/2024–3M/2025 Leistung 1.533,32 1.499,23 2 % Auftragsbestand 13.091,20 11.666,22 12 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 22.829 21.918 4 % SÜD + OST 3M/2025 3M/2024 % 3M/2024–3M/2025 Leistung 1.126,07 1.166,94 -4 % Auftragsbestand 8.530,40 7.615,83 12 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 23.738 25.026 -5 % INTERNATIONAL + SONDERSPARTEN 3M/2025 3M/2024 % 3M/2024–3M/2025 Leistung 1.009,02 704,51 43 % Auftragsbestand 6.380,28 5.247,66 22 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 22.310 20.893 7 % SONSTIGES 3M/2025 3M/2024 % 3M/2024–3M/2025 Leistung 47,78 65,43 -27 % Auftragsbestand 47,64 23,58 >100 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 7.946 7.645 4 %

Der börsenotierte europäische Technologiekonzern für Baudienstleistungen STRABAG SE hat heute Zahlen für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben. „Die dynamische Entwicklung des Vorjahres setzte sich im ersten Quartal 2025 fort. Unsere Teams haben ihre gewohnte STRABAG-Expertise unter Beweis gestellt und bedeutende Großprojekte gewonnen – vor allem in der Halbleiterindustrie, im Bahnbau und im Bereich Energieinfrastruktur. Dadurch konnten wir unseren Auftragsbestand auf einen neuen Rekordwert von über 28 Milliarden Euro ausbauen – ein Plus von 14 % im Jahresvergleich. Das ist ein starkes Signal und stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf“, so Stefan Kratochwill, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.Der STRABAG SE-Konzern konnte die Leistung im ersten Quartal 2025 um 8 % auf € 3.716,19 Mio. deutlich steigern. Rund die Hälfte dieser Steigerung ist auf die Beiträge aus der neu übernommenen Georgiou Group in Australien zurückzuführen. Die Akquisition wurde im ersten Quartal 2025 erfolgreich abgeschlossen, die Beiträge aus den ersten drei Monaten sind bereits enthalten. In den Bestandsmärkten wuchs die Leistung – als Folge des im Jahr 2024 gestiegenen Auftragsbestandes – am stärksten in Polen, Österreich und Deutschland. Neben Zuwächsen im Baugeschäft, zeigte auch das Building Solutions-Geschäft deutliches Wachstum.Der Auftragsbestand der STRABAG SE belief sich zum Ende des ersten Quartals 2025 auf € 28.049,52 Mio. Im Vorjahresvergleich wurde ein starker Zuwachs von 14 % bzw. € 3,5 Mrd. verzeichnet, sodass erstmals die 28-Milliarden-Euro-Marke überschritten wurde. Die Erstkonsolidierung in Australien trug mit € 751 Mio. zum Auftragsbestand bei. In wesentlichen Konzernmärkten – allen voran in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei – wurden zweistellige Wachstumsraten verbucht. Im Vereinigten Königreich und in der Region Americas führte die Abarbeitung von Großprojekten zu einem Rückgang des Auftragsvolumens.Der Zuwachs zum Auftragsbestand umfasst bedeutende Projektakquisitionen im Bereich High-Tech-Produktion, wie der Halbleiterindustrie, der medizinischen Fertigung und dem Bau von Rechenzentren, sowie in der Energie- und Mobilitätsinfrastruktur. Im Energiesektor handelt es sich dabei vor allem um Projekte in den Bereichen Strom und Wärme, während bei Mobilität der Schwerpunkt auf dem Bahnbau liegt. Auch im Geschäftsfeld Bauen im Bestand wurde STRABAG mit wesentlichen Großprojekten beauftragt.Im ersten Quartal 2025 wurden im Durchschnitt 76.823 Mitarbeitende (FTE) beschäftigt, was einem Anstieg von 2 % im Jahresvergleich entspricht. Dies ist neben der Übernahme in Australien unter anderem auch auf eine Erhöhung der Beschäftigtenzahl in Deutschland, im Nahen Osten und in Polen zurückzuführen. In der Region Americas ging die Zahl der Mitarbeitenden zurück, bedingt durch die Abarbeitung von Großprojekten.Auf Basis der Zuwächse bei Leistung und Auftragsbestand sowie der erfolgreich abgeschlossenen Übernahme in Australien hält der Vorstand unverändert an den Zielen für 2025 fest. Konkret wird eine Bauleistung von rund € 21 Mrd. angepeilt. Die EBIT-Marge wird bei mindestens 4,5 % erwartet – das EBIT-Margenziel wurde somit von ≥ 4 % auf ≥ 4,5 % angehoben. Im Einklang mit der Umsetzung der Strategie 2030 werden die Netto-Investitionen (Cashflow aus der Investitionstätigkeit) mit höchstens € 1.100 Mio. prognostiziert.ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Wir schaffen Mehrwert für unsere Kund:innen, indem wir Bauwerke ganzheitlich, über den gesamten Lebenszyklus betrachten – von der Konzeption über die Planung und Errichtung, den Betrieb und das Facility Management bis hin zur Umnutzung oder zum Rückbau. Dabei übernehmen wir Verantwortung für Mensch und Umwelt: Wir arbeiten an der Zukunft des Bauens und investieren in unsere derzeit mehr als 250 Innovationsprojekte und 400 Nachhaltigkeitsprojekte. Durch das Engagement unserer rd. 86.000 Mitarbeiter:innen erwirtschaften wir jährlich eine Leistung von etwa € 19 Mrd.Mit einem dichten Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten erweitern wir unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Gemeinsam, im Schulterschluss mit starken Partner:innen, verfolgen wir ein klares Ziel: klimaneutral und ressourcenschonend planen, bauen und betreiben. Infos auch unter www.strabag.com.