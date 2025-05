Aktien Europa Schluss: US-Zolldrohungen sorgen für Kursdämpfer

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Neue US-Zolldrohungen haben Europas Börsen am Freitag einen herben Dämpfer verpasst. Zum Handelsende notierten die wichtigsten Indizes allerdings etwas über ihren Tagestiefs. Die Entwicklung verlief damit ähnlich wie an den New Yorker Börsen, wo die anfänglichen Verluste schrumpften.

Der zuletzt schon schwächelnde Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank letztlich um 1,81 Prozent auf 5.326,31 Punkte. Damit verbuchte er ein Wochenminus von 1,9 Prozent - ohne den aktuellen Verlust wäre die Wochenbilanz knapp positiv ausgefallen. Auch sein deutsches Pendant Dax sowie der französische Cac 40 konnten bis zum Handelsende ihre Tagesverluste verringern. Seit Jahresbeginn stehen aber alle drei Indizes - anders als die US-Börsenbarometer - klar im Plus.

/he

Außerhalb der Eurozone fielen die Tagesabschläge geringer aus. Beim SMI in Zürich zeigten die Kurstafeln am Ende ein Minus von 0,58 Prozent auf 12.198,69 Punkte an. Der britische FTSE 100 sank um 0,24 Prozent auf 8.717,97 Punkte./gl/he