Dax kaum verändert erwartet - Konjunktur und EZB im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge kaum verändert starten.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex ein halbes Prozent schwächer bei 23.999,17 Punkten geschlossen. Ein wichtiger Etappensieg für das umstrittene Steuerpaket von US-Präsident Donald Trump schürte neue Sorgen über die Verschuldung der größten Volkswirtschaft der Welt.

In den Mittelpunkt am Freitag rückt die deutsche Konjunktur. Die Wirtschaft in der Bundesrepublik dürfte mit einem leichten Wachstum ins Jahr gestartet sein. Klarheit bringen die endgültigen Daten des Statistischen Bundesamtes zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal, das einer ersten Schätzzahl zufolge um 0,2 Prozent gewachsen ist.

Ebenfalls zum Wochenschluss spricht EZB-Chefvolkswirt Philip Lane auf einer Veranstaltung in Florenz über Inflation und Disinflation im Euroraum. An den Börsen erhoffen sich Anleger von dem Auftritt des obersten EZB-Ökonomen Hinweise darauf, wie es in der Zinspolitik der Euro-Notenbank weitergeht.

Im Fokus bei den Unternehmen stehen unter anderem die Hauptversammlungen von Fresenius und Porsche SE.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 23.999,17

EuroStoxx50 5.424,48

EuroStoxx50-Future 5.427,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 41.859,09 -0,0%

Nasdaq 18.925,74 +0,3%

S&P 500 5.842,01 -0,0%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 37.149,46 +0,4%

Shanghai 3.382,96 +0,1%

Hang Seng 23.684,57 +0,6%

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Ralf Banser.)