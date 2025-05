EQS-News: Stephan Simmang, CTO, verlässt flatexDEGIRO

EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Personalie

Ausscheiden auf eigenen Wunsch spätestens zum Jahresende 2025

Niederlegung des Vorstandsmandats zum 31. Mai 2025

Übernahme des Aufgabenbereichs durch Jens Möbitz, COO der flatexDEGIRO Bank AG

Der Aufsichtsrat der flatexDEGIRO AG hat heute dem Wunsch von Stephan Simmang, Chief Technology Officer (CTO) der flatexDEGIRO AG, entsprochen, seinen Vertrag spätestens zum Jahresende 2025 vorzeitig zu beenden, um sich neuen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens zu stellen. Sein Mandat als Mitglied des Vorstands der flatexDEGIRO AG wird Simmang zum Monatsende niederlegen.

Sein Aufgabenbereich wird künftig konzernweit von Jens Möbitz, Chief Operating Officer (COO), mitverantwortet. Die fachliche Leitung des Technologiebereichs übernimmt Katarzyna Rybnik, die bereits seit 2021 als Stellvertreterin von Stephan Simmang fungiert und fortan direkt an Möbitz berichten wird.

Seit seinem Start bei flatexDEGIRO im Jahr 2016 war Simmang für die kontinuierliche Weiterentwicklung der hausinternen IT-Plattform und die Einführung von technologischen Innovationen verantwortlich. Von Mai bis Ende September 2024 war er zusätzlich interimistisch Co-CEO der flatexDEGIRO AG sowie der flatexDEGIRO Bank AG.

Stephan Simmang, CTO der flatexDEGIRO AG, sagte: „Zurückblickend auf fast 10 Jahre bei flatexDEGIRO bin ich unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam als Team erreicht haben. Auf Basis unserer leistungsfähigen technologischen Plattform ist in dieser Zeit aus einem deutschen FinTech einer der führenden Online-Broker Europas entstanden, der auch an Tagen höchster Auslastung seinen 3,2 Millionen Kundinnen und Kunden uneingeschränkten und stabilen Zugang zu den globalen Kapitalmärkten ermöglicht. Ich danke meinen Kollegen im Vorstand, dem Aufsichtsrat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass ich für knapp ein Jahrzehnt meinen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte beisteuern durfte.“

Für seine Verdienste dankte der Aufsichtsratsvorsitzende der flatexDEGIRO AG, Stefan Müller, dem ausscheidenden Technologievorstand: „In allen Phasen unserer unternehmerischen Entwicklung hat Stephan Simmang wesentlich zur starken Position von flatexDEGIRO beigetragen. Ich bedauere sein Ausscheiden sehr, respektiere aber voll und ganz seine Entscheidung, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Mit der Zusammenführung von Operations und Technologie unter Jens Möbitz werden wir unsere Plattformharmonisierung kundenorientiert vorantreiben und eine starke Basis schaffen, neue Produkt- und Serviceangebote noch schneller in den Markt zu bringen.“

flatexDEGIRO AG – führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3 Mio. Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von rund EUR 70 Mrd. und wickelt für seine Kunden durchschnittlich mehr als 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab.

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

