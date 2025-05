Heraeus-Konzern bekommt neuen Chef

HANAU (dpa-AFX) - Führungswechsel beim hessischen Technologiekonzern Heraeus: Der bisherige operative Geschäftsführer Frank Stietz wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung und damit Chef von weltweit rund 16.400 Beschäftigten. Er löst Jan Rinnert ab, der das Familienunternehmen zwölf Jahre lang führte.

Stietz ist seit 2015 bei dem Konzern, die vergangenen fünf Jahre war er Chief Operating Officer. Rinnert bleibe dem Konzern als Mitglied der Inhaberfamilie und Gesellschafter eng verbunden, teilte Heraeus mit.

Eines der größten deutschen Familienunternehmen

"Frank Stietz kennt das Unternehmen bestens, verfügt über langjährige internationale Management- und Führungserfahrung, wird von den Kollegen in der Geschäftsführung und den Mitarbeitenden sehr geschätzt und genießt auch in den Industrien, in denen Heraeus tätig ist, einen sehr guten Ruf," sagte Aufsichtsratsvorsitzender Franz Haniel.

Der Technologiekonzern Heraeus mit Sitz im hessischen Hanau zählt nach eigenen Angaben zu den zehn größten Familienunternehmen in Deutschland. Die wichtigsten Tätigkeitsfelder sind Metalle, Recycling, Gesundheit, Halbleiter und Elektronik./mba/DP/jha