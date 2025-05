ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundlicher Wochenausklang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag moderat zugelegt. Der Dax stieg am Vormittag um 0,4 Prozent auf 24.094 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von 1,4 Prozent an. Der MDax gewann am Freitag ebenfalls 0,4 Prozent auf 30.169 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent nach oben.

Beim Dax sei am Vortag die jüngste Gewinnserie gerissen, wobei dies gerade mal der vierte Verlusttag seit Ostern gewesen sei, betonte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Von daher sollte das als gesundes Durchatmen bezeichnet werden." Die derzeit unterdurchschnittlichen Umsätze am deutschen Aktienmarkt signalisieren dem Experten zufolge, "dass aktuell unterinvestierte Anleger auf einen größeren Rücksetzer warten, um in den Markt einzusteigen".

An der Wall Street hatte sich am Vorabend nach zwei schwächeren Tagen wenig getan. Im Fokus bleibt hier die steigende Staatsverschuldung und die maue Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Der entsprechende Renditeanstieg strahlt auch auf andere Märkte und Anlageklassen ab.

Aus Unternehmenssicht geht es nachrichtlich bislang ruhig zu. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer kann sich Hoffnungen auf eine Zulassung seines Kassenschlagers Eylea für eine längere Behandlung in der EU machen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) habe eine Zulassungserweiterung für das Augenmittel empfohlen, teilte Bayer mit. Die Bayer-Aktie erholte sich als Dax-Spitzenreiter um weitere 2,2 Prozent. Das Papier hatte bereits am Vortag mit plus 2,7 Prozent davon profitiert, dass Eylea in China eine Zulassung für ein längeres Behandlungsintervall erhalten hatte.

Die Aktien von Continental reagierten mit einem Kursrückgang von 0,2 Prozent auf die gestrichene Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies. Experte Michael Aspinall hatte die Papiere des Autozulieferers und Reifenherstellers von "Buy" auf "Hold" abgestuft und dies mit dem zuletzt deutlichen Kursanstieg begründet.

Dagegen ging es für die Aktien von PVA Tepla nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 9,2 Prozent aufwärts. Damit bewegen sich die Titel des Hightech-Unternehmens wieder auf ihr Jahreshoch bei gut 18 Euro zu. Analyst Michael Kuhn hob zudem sein Kursziel von 14,50 auf 26 Euro massiv an.

Die Anteilsscheine von Amadeus Fire , Brenntag , Deutsche Bank , FMC , Lanxess , Salzgitter und W&W werden an diesem Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt./edh/jha/