SKAN erweitert digitales Serviceportfolio durch Übernahme von Metronik

Die slowenische Metronik ist eine führende Anbieterin für digitale und automatisierte Systeme und Lösungen für den Life-Sciences-Sektor; die Gesellschaft bietet eine attraktive Angebotserweiterung für die Kunden der SKAN Gruppe.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von über EUR 25 Mio.

Eingliederung in das Segment Services & Consumables ab Closing-Datum; strategiekonforme Stärkung des Segmentumsatzes und der Segmentmarge.

Positiver Beitrag zum Gewinn je Aktie (EPS) bereits im Geschäftsjahr 2025 erwartet.

SKAN Gruppe wird 76% der Metronik übernehmen; die 24% verbleiben beim bestehenden Management, das die Gesellschaft weiterhin führen wird.

Closing der Übernahme im dritten Quartal 2025 erwartet.



Allschwil, 23. Mai 2025 – Die SKAN Group AG, Weltmarktführerin für hochwertige Isolatorsysteme für aseptische Produktionsprozesse in der (bio-)pharmazeutischen Industrie, hat eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Metronik d.o.o. unterzeichnet.

Metronik d.o.o. ist eine führende Anbieterin von Softwarelösungen für das Produktionsmanagement, die digitale Transformation, die Automatisierung sowie die Steuerung von Produktions-, Energie- und Clean-Media-Prozessen mit einem starken Fokus auf den regulierten Life-Sciences-Sektor. Die modulare, proprietäre und webbasierte Software von Metronik bietet unter anderem Lösungen für das Manufacturing Execution System (MES), Rezepturmanagement, Prozessdatenmanagement, Energiemanagement, Umweltmanagement und Operational Excellence. Darüber hinaus verfügt Metronik über umfassende Kompetenzen in der Prozessautomatisierung, der IoT-Integration und im Gebäudemanagement.

Thomas Huber, CEO der SKAN Group, erklärt: «Die Integration von Metronik ist ein weiterer Meilenstein der Digitalisierung des SKAN Angebots. Durch die nahtlose Einbindung in die Produktionsprozesse unserer Kunden wird es möglich, deren Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu steigern.»

Aleksander Temeljotov, Managing Director von Metronik, ergänzt: «Mit der SKAN Gruppe haben wir eine optimale Nachfolgelösung finden können, die das Metronik Management weiterhin unternehmerisch motiviert und der Wachstumsgeschichte beider Firmen zusätzlichen Schub verleihen wird. Wir sind überzeugt, dass die Prozess-Software-Lösungen von Metronik das Service-Angebot von SKAN in idealer Weise erweitern und ihre Digitalisierungsinitiativen schneller voranbringen.»

35 Jahre Erfahrung im Markt

Die im Jahr 1990 gegründete Metronik mit Sitz in Ljubljana beschäftigt heute mehr als 160 hochqualifizierte Mitarbeitende, darunter 140 Spezialisten für Softwareentwicklung, Digitalisierung, Automatisierung und Engineering. Nach einem starken Wachstum in den vergangenen Jahren erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von über EUR 25 Mio. Metronik soll weiterhin als eigenständiges Unternehmen am Markt auftreten und vom bestehenden Management geführt werden. Innerhalb der SKAN Gruppe wird Metronik ab Closing-Datum ins Segment Services & Consumables eingegliedert werden und den Umsatz sowie das Margenprofil des Segments stärken. Die SKAN Gruppe wird 76% der Metronik übernehmen; die 24% verbleiben beim Management. Der Kaufpreis wird vollständig über Bankdarlehen finanziert. Die Parteien haben vereinbart, die finanziellen Einzelheiten nicht zu veröffentlichen. Vorbehältlich der erwarteten behördlichen Genehmigungen wird mit dem Closing der Transaktion im dritten Quartal 2025 gerechnet.



Strategischer Fit mit der SKAN Gruppe

Durch die Erweiterung des Angebots um Software- und digitale Integrationsdienstleistungen stärkt die Übernahme das Segment Services und Consumables, wie dies die Strategie der SKAN Gruppe vorsieht. Darüber hinaus unterstützt die Akquisition weitere strategische Zielsetzung der SKAN Gruppe, insbesondere im Rahmen der strategischen Stossrichtung "Accelerate digital transformation". Neben der Erweiterung der Automatisierungskompetenz und Angebotspalette mit Fokus auf MES schaffen Metroniks Lösungen und Kompetenzen die Voraussetzungen für ein digitales Workflow-Management, das Initiativen wie den "One Button Release" und papierlose Pharmaproduktion ermöglicht. Zudem sind die Lösungen in den Bereichen Energiemanagement, Umweltmanagement und Gebäudemanagement auch aus ESG-Perspektive sehr relevant für die SKAN Gruppe.

SKAN – together always one step ahead

SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1500 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Japan, den USA und Brasilien.

