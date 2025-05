So schnell wie er kam, so schnell ging er auch wieder: der EU-Zoll-Schocker von Donald Trump. Entsprechend erleichtert reagieren die Märkte im heutigen Vormittagshandel. Viele US-Aktien dürfte nach dem heutigen US-Feiertag mit einem Up-Gap eröffnen.

Im Fokus stehen heute besonders Aktien von Nvidia. Der KI-Chip-Riese meldet am Mittwoch die Quartalszahlen und rechtzeitig vorher kommt eine wichtige Ankündigung. Martin geht heute darauf ein, was bei den Zahlen wichtig sein wird.

Apple war am Freitag gemeinsam mit der EU im Fadenkreuz des US-Präsidenten. So drohte er mit 25 Prozent Zoll auf alle iPhones, die außerhalb der USA produziert werden. Was davon zu halten ist, und was es schlimmstenfalls für Apple bedeutet, dazu mehr in der heutigen Mahlzeit-Folge.

Bei Tesla ist einer der besten Tech-Analysten mit einem neuen Kursziel um die Ecke gekommen. Wo das liegt und was die Begründung dafür ist, das erfahrt ihr ebenfalls in der Live-Sendung.