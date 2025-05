ADS-TEC Energy expandiert nach Österreich – Erste Großaufträge bereits fixiert

EQS-Media / 27.05.2025 / 14:30 CET/CEST



NÜRTINGEN, Deutschland – 27. Mai 2025 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Lösungsanbieter von batteriebasierten Speicher- und Schnellladesystemen, gab heute die Gründung der ads-tec Energy Austria GmbH bekannt. Mit der neuen Präsenz in Österreich baut das Unternehmen nicht nur seine Marktposition im DACH-Raum aus, sondern schafft zugleich die Basis für eine intensivere Betreuung von Kunden in Zentral- und Osteuropa.

ADS-TEC Energy treibt seine internationale Wachstumsstrategie voran und hat im April 2025 eine eigene Vertriebs- und Servicegesellschaft in Österreich gegründet. Mit der neuen Präsenz in Österreich, mit der Zentrale in Kötschach-Mauthen, baut das Unternehmen nicht nur seine Marktposition im DACH-Raum aus, sondern schafft zugleich die Basis für eine intensivere Betreuung von Kunden vor Ort.

Bereits kurz nach der Gründung konnte ADS-TEC Energy Austria einen ersten Auftragseingang verzeichnen: Mit einem österreichischen Energieversorger wurde ein Rahmenvertrag über drei Großspeicher mit jeweils 5MWh Kapazität abgeschlossen. Zusätzlich wurde eine Schnellladelösung für den österreichischen Markt beauftragt. Die erste Speicheranlage ist bereits für Ende 2025 / Anfang 2026 zur Auslieferung eingeplant.

„Die Gründung unserer österreichischen Gesellschaft ist ein strategisch wichtiger Schritt, um näher an unsere Kunden zu rücken und unsere Technologien lokal verfügbar zu machen. Dass wir bereits in den ersten Wochen ein solch starkes Kundenvertrauen erleben, bestätigt den hohen Bedarf an leistungsfähigen Speicher- und Ladelösungen in der Region“, erklärt Thomas Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy.

„Mit der neuen Gesellschaft schaffen wir die nötige Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden in Österreich – und setzen ein klares Zeichen für langfristige Partnerschaft und Verlässlichkeit. So bringen wir hochskalierbare Speicher- und Schnellladelösungen direkt in den Markt – optimiert für die Anforderungen moderner Netzintegration, Regelenergie und Lastmanagement“, sagt Roland Klauss, CEO von ADS-TEC Energy Austria.

Die neue Einheit in Österreich bringt ADS-TEC Energy‘s Innovationskraft direkt in den Markt – mit schnelleren Reaktionszeiten, lokaler Beratung und maßgeschneiderten Lösungen für eine zunehmend dekarbonisierte Energielandschaft.

ADS-TEC Energy bietet umfassende Lösungen im Bereich Energiespeicher, Schnellladeinfrastruktur sowie intelligenter Systemintegration. Kunden profitieren dabei von flexiblen Geschäftsmodellen, hoher Technologiekompetenz und tiefem Marktverständnis.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

