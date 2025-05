Autofahrer verletzt 27 Personen bei Liverpool-Meisterschaftsfeier zum Teil schwer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Phil Noble und Sam Tobin

Liverpool, England (Reuters) - 27 Menschen sind am Montag bei einem Vorfall während einer Parade zur Feier des Premier-League-Titels in Liverpool verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden.

Ein Auto war in eine Gruppe von Liverpooler Fans gerast. Vier der angefahrenen Menschen waren nach Angaben der Rettungskräfte Kinder. Zwei Menschen seien schwer verletzt worden. Ein Kind und ein Erwachsener seien in einem kritischen Zustand. Vier Personen, die unter dem Fahrzeug eingeklemmt waren, mussten von Feuerwehrleuten befreit werden.

"Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt, und suchen derzeit nicht nach weiteren Personen, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Der Vorfall wird nicht als terroristischer Anschlag behandelt", erklärte die stellvertretende Polizeichefin Jenny Sims gegenüber Reportern.

Die Polizei habe einen 53-jährigen weißen Briten aus der Gegend von Liverpool festgenommen, den sie für den Fahrer des Fahrzeugs hält. Es liefen umfangreiche Ermittlungen, um die Umstände zu klären. Der Vorfall habe sich ereignet, als der offene Bus der Mannschaft mit Spielern und Betreuern durch das Stadtzentrum gefahren sei.

In einem nicht verifizierten Video in den sozialen Medien, das den Vorfall zeigen soll, war ein Auto zu sehen, das mit hoher Geschwindigkeit in große Fangruppen am Straßenrand fuhr. In anderen Videos war zu sehen, wie Menschen in die Luft geschleudert wurden, als das Auto die Zuschauer rammte. Kurz darauf umstellten zahlreiche Polizisten das Fahrzeug. Andere Videos zeigten, wie wütende Fans versuchten, an den Autofahrer zu gelangen. Die Polizei musste sie davon abhalten.

Der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich bestürzt. "Die Szenen in Liverpool sind entsetzlich - meine Gedanken sind bei all jenen, die verletzt oder betroffen sind", schrieb Starmer auf dem Kurznachrichtendienst X. Er werde über die Ereignisse auf dem Laufenden gehalten.

(Berichte von Phil Noble, Sam Tobin und Muvija M, geschrieben von Esther Blank.)