EQS-News: tick Trading Software AG ordnet Vertriebs- und Kundenmanagement neu

Düsseldorf, 27. Mai 2025 – Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99; tick-TS AG) gibt bekannt, dass sie den Vertrieb und das Kundenmanagement neu ordnet. Die Weiterentwicklung geht einher mit einem Wechsel in der Vertriebsleitung.

Nach 13 Jahren im Unternehmen verlässt der Head of Sales, Oliver Puplinkhuisen, auf eigenen Wunsch die tick-TS AG, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Sein Nachfolger wird Herr Zulfukar Olgar. Er war bisher Abteilungsleiter Account Management. Im Zuge des Personalwechsels werden die Teams für die Neukundengewinnung und das Bestandskundenmanagement zusammengelegt. Damit sollen Vertrieb und Kundenmanagement enger verzahnt und Synergien genutzt werden. Ziel der tick-TS AG ist es, die Marktposition als Anbieter einer der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Plattformen für Wertpapierhandel und -abwicklung weiter zu stärken.

"Im Namen des gesamten tick-TS-Teams danke ich Oliver Puplinkhuisen für seine außergewöhnlichen Beiträge und seine Hingabe, die unser Unternehmen nachhaltig geprägt haben. Seine Arbeit hat uns geholfen, neue Maßstäbe im Vertrieb zu setzen. Zudem stand mir Oliver Puplinkhuisen immer als wichtiger und zuverlässiger Sparringspartner zur Seite", lobt Carsten Schölzki, Vorstand der tick Trading Software AG, die Leistungen des scheidenden Kollegen. „Gleichzeitig freue ich mich darauf, gemeinsam mit Herrn Olgar die sich bietenden Marktchancen im In- und Ausland anzugehen.“

Oliver Puplinkhuisen war seit dem 01.04.2012 für die tick Trading Software AG im Vertrieb und Bestandskundenmanagement tätig. Seit seinem Eintritt in die tick Trading Software AG hat er maßgeblich zur Entwicklung und zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Seine strategischen Initiativen und sein Engagement haben die Vertriebs- und Kundenmanagementprozesse entscheidend geprägt und das Unternehmen in eine starke Position im Markt gebracht.

Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.

Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.

