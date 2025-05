Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Dieselskandal

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Dieselskandal:

"In Braunschweig wurde vier Jahre lang verhandelt. Jetzt hat das Gericht Gefängnisstrafen gegen mehrere Verantwortliche von VW verhängt. (.) Das kann das Vertrauen in den Rechtsstaat untergraben. Denn für normale Bürger ist nicht ersichtlich, warum sie wegen kleinerer Vergehen zügig abgestraft werden, während hoch bezahlte Manager mit ihren Anwälten die Verfahren in die Länge ziehen können. (.) Um schneller zu werden, müssen Ermittlungsbehörden mehr Personal bekommen. (.) Die Behörden müssten außerdem enger kooperieren, statt in München, Stuttgart und Braunschweig am selben Themenkomplex separat zu ermitteln. In der jetzigen Struktur, das zeigt der Dieselskandal mehr als deutlich, ist Deutschland mit der Aufarbeitung großer Wirtschaftsstrafverfahren überfordert."/DP/jha