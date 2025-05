dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.05.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Aroundtown profitiert von höheren Mieten - keine Dividende für 2024

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Quartal von steigenden Mieten profitiert. Die Nettomieteinnahmen legten trotz des Verkaufs von Immobilien zu, unter dem Strich blieb wegen einer Aufwertung der Immobilien deutlich mehr Gewinn. Das Gewinnziel für 2025 bestätigte der MDax -Konzern am Mittwoch. Derweil will das Unternehmen auch für 2024 keine Dividende zahlen. Bereits in den beiden Jahren zuvor hatte Aroundtown die Dividende gestrichen, um das Geld wegen Unsicherheiten am Markt zusammenzuhalten. Die Aktie legte kräftig zu.

ROUNDUP 2: Peruanischer Bauer scheitert mit 'Klimaklage' gegen RWE

HAMM - Die aufgelaufenen Kosten sind gewaltig, viele Menschen haben sich über Jahre an der sogenannten Klimaklage eines peruanischen Bauern und Bergführers gegen den Energiekonzern RWE beteiligt. Der Vorsitzende Richter Rolf Meyer am Oberlandesgericht (OLG) Hamm sprach bei der Urteilsbegründung von einem bedeutenden Prozess. Allein die Gerichts- und Gutachterkosten belaufen sich auf rund 800.000 Euro. Am Ende wies das Gericht die Klage des Peruaners ab.

ROUNDUP: Unicredit verdoppelt Beteiligung an Alpha Bank - Plant weitere Erhöhung

MAILAND - Die Unicredit setzt ihre Einkaufstour fort. Das Geldhaus erhöhte seine Beteiligung an der griechischen Alpha Bank mithilfe von Finanzinstrumenten auf etwa 20 Prozent, wie es am Mittwoch in Mailand mitteilte. Bislang hatte die Unicredit knapp zehn Prozent an der Alpha Bank gehalten. Die Aufstockung werde einen zusätzlichen Gewinn von etwa 180 Millionen Euro pro Jahr bringen. Zudem will die italienische Großbank bei den Aufsichtsbehörden die Genehmigung beantragen, ihre Beteiligung an Alpha auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen. Die Neuigkeiten kamen sowohl bei den Alpha-Aktionären als auch bei denen der Unicredit gut an.

Heidelberg Materials steckt sich höhere Ziele

HEIDELBERG/BREVIK - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials will in den kommenden Jahren profitabler werden. Bis 2030 werde beim operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) im Schnitt ein jährliches Plus von 7 bis 10 Prozent angepeilt, teilte das Unternehmen am Mittwoch im Rahmen seines Kapitalmarkttages mit. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) soll bis dahin auf rund 12 Prozent zulegen, nachdem zuvor mehr als 10 Prozent angepeilt wurden. 2024 legte das operative Ergebnis um sechs Prozent zu, die Rendite auf das eingesetzte Kapital betrug 9,9 Prozent.

Stellantis findet neuen Chef: US-Manager Antonio Filosa rückt an die Spitze

AMSTERDAM - Die Suche des Autobauers Stellantis nach einem neuen Chef war erfolgreich: Antonio Filosa soll ab dem 23. Juni an der Konzernspitze stehen, teilte der Vielmarkenkonzern (unter anderem Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo) am Mittwoch mit. Der neue Konzernlenker bringt 25 Jahre Erfahrung aus der Industrie mit und kommt zudem aus den eigenen Reihen. Bei Stellantis war Filosa zuletzt bereits verantwortlich für das operative Geschäft in der Region Americas.

ROUNDUP: Deutschland hilft der Ukraine beim Raketenbau

BERLIN - Deutschland sagt der von Russland angegriffenen Ukraine eine gemeinsame Produktion von weitreichenden Raketen zu. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin mit. Die Verteidigungsminister beider Länder, Boris Pistorius und Rustem Umjerow, sollten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen.

Gesunkener Zuckerpreis drückt bei Nordzucker auf den Gewinn

BRAUNSCHWEIG - Nordzucker bekommt die sinkenden Zuckerpreise zu spüren. Im Geschäftsjahr 2024/25 gingen Umsatz und Gewinn deutlich zurück, wie das Unternehmen in Braunschweig mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern sogar mit roten Zahlen. Die Zuckerpreise dürften nach Einschätzung des Unternehmens zwar nicht weiter sinken. In dem am 1. März gestarteten Geschäftsjahr 2025/26 sei dennoch mit einem negativen Ergebnis im unteren zweistelligen Millionenbereich zu rechnen.

Trump-Medienfirma will Bitcoin im Milliardenwert kaufen

NEW YORK - Die Trump-Medienfirma TMTG will sich 2,5 Milliarden Dollar bei Investoren besorgen, um sie in die Digitalwährung Bitcoin zu investieren. Dabei sollen 1,5 Milliarden US-Dollar aus Aktienverkäufen kommen und eine Milliarde aus der Ausgabe von Wandelanleihen, wie die Trump Media and Technology Group ankündigte.

Merck plant Zulassungsantrag für Tumor-Medikament

DARMSTADT - Der Technologie- und Pharmakonzern Merck KGaA will nach erfolgreichen klinischen Tests noch in diesem Jahr die Marktzulassung für sein Tumor-Medikament Pimicotinib bei den Behörden beantragen. Das teilte das Dax -Unternehmen am Mittwoch vor dem Krebsforscher-Kongress Asco mit, der an diesem Freitag in Chicago beginnt. Merck wird seine Pimicotinib-Forschungsergebnisse dort am Sonntag präsentieren. Die Aktie reagierte auf die Nachricht kaum und stand zuletzt leicht im Minus.

