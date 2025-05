EQS-News: Cherry SE schließt Verkauf der Hygiene-Peripheriegeräte-Sparte erfolgreich ab

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Verkauf

Cherry SE schließt Verkauf der Hygiene-Peripheriegeräte-Sparte erfolgreich ab



28.05.2025 / 15:40 CET/CEST

München, 28. Mai 2025 – Die Cherry SE gibt heute den erfolgreichen Vollzug der am 8. Mai 2025 bekannt gegebenen Vereinbarung zur Übertragung ihrer CHERRY Hygiene-Peripheriegeräte-Sparte (Active Key) an die Contour Design Inc. bekannt. Mit dem Closing der Transaktion fließt bereits heute die erste Tranche des Kaufpreises als Barkomponente an die Cherry SE.

„Der schnelle und reibungslose Abschluss dieser Transaktion und der damit verbundene endgültige Verkauf des Active Key-Geschäftes an Contour Design markiert einen weiteren, sehr wichtigen Meilenstein in unserem Restrukturierungsprozess“, kommentiert Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. „Nach der Verlängerung unseres Bankvertrages bis Ende Dezember 2027, der Neupositionierung des deutschen Standortes in Auerbach und nun dem Verkauf der Hygiene-Peripheriegeräte-Sparte ist die finanzielle Ausstattung der Firma bis 2027 auf ein festes Fundament gestellt. Der Blick fällt von nun an wieder fokussiert auf den operativen Ausbau unserer Geschäfte in den Bereichen Peripherals und Digital Health.“

Active Key bietet seit seiner Gründung im Jahr 2005 spezialisierte Lösungen im Bereich hygienischer Eingabegeräte an und wurde 2021 von CHERRY übernommen. Die Cherry SE schafft mit dem Verkauf zusätzliche Liquidität, um das zukünftige Wachstum des Unternehmens zu fördern. Künftig wird sich CHERRY auf die Entwicklung und den Vertrieb innovativer und hochwertiger Eingabegeräte in den etablierten Kernsegmenten Gaming, Office und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Softwarelösungen im Bereich Digital Healthcare konzentrieren. Der Bereich Hygiene-Peripheriegeräte gehört nach Abschluss der Transaktion nicht mehr zum Produktportfolio.

Für die gesamte Transaktion wurde ein Kaufpreis von 21 Mio. Euro vereinbart. Sie setzt sich aus einer festen Barkomponente sowie einer variablen Earn-Out-Vereinbarung zusammen. Die erste Tranche des Kaufpreises in niedriger zweistelliger Millionenhöhe wurde mit dem Closing der Transaktion bereits heute ausgezahlt. Der verbleibende Kaufpreis ist an das Erreichen bestimmter operativer Ziele in den kommenden Jahren gekoppelt.

Wie in der Meldung vom 8. Mai 2025 bereits erläutert, werden die Produkte des übertragenen Geschäftsbereichs künftig wieder unter dem Markennamen „Active Key“ vertrieben. Ein Nutzungsrecht für die Marke „CHERRY“ ist nicht Teil der Vereinbarung. Die Transaktion umfasst die Übernahme sämtlicher Mitarbeiter sowie aller relevanten Vermögenswerte.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025, die bereits die Annahme des Verkaufs der Active Key Sparte berücksichtigte, bleibt unverändert.

Über Cherry SE

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Chicago), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).

Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

