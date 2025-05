HENSOLDT - Mit neuem Allzeithoch!

Das Thema „Momentum“ gehört zu unseren absoluten Lieblingsansätzen. „Stärke zieht weitere Stärke nach sich“ ist nah am Markenkern der Technischen Analyse und genau diesen Aspekt machen sich Momentumstrategien zu Nutze. Vor allem im „Defence-Bereich“ sind derzeit Momentumtitel zu finden. Mit einer Relativen Stärke auf Wochenbasis von 1,59 fällt die Hensoldt-Aktie definitiv in diese Kategorie. Charttechnisch kommt der Vorstoß auf ein neues Allzeithoch (87,05 EUR) hinzu, was für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt sorgt. Doch es gibt noch ein weiteres spannendes Detail: Unter dem Strich kann die Kursentwicklung seit Mitte März als Untertassenformation interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe des beschriebenen Chartmusters ergibt sich ein Kursziel im Bereich von 100 EUR. Rein rechnerisch harmoniert dieses Anlaufziel recht gut mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion des gesamten März/April-Rückschlags (103,32 EUR). Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es zukünftig, die Ausbruchsmarke von 80 EUR auf Schlusskursbasis nicht mehr zu unterschreiten.

HENSOLDT (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Quelle: LSEG, tradesignal²

