NOVO NORDISK (ADR) - Stabilisierung gewinnt an Konturen

Nach dem Kurseinbruch von vierstelligen Notierungen auf unter 400 DKK hatten wir zuletzt mehrfach eine Stabilisierung der Novo Nordisk-Aktie auf Basis der horizontalen Haltemarken im Bereich von 400 DKK diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 7. und 23. Mai). Diese Stabilisierung gewinnt nun an Konturen. Doch der Reihe nach: Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo dürfte die zweite Monatskerze in Folge mit einer markanten Lunte gelingen. D. h. Anlegerinnen und Anleger nehmen den unterstützenden Charakter der beschriebenen Bastion tatsächlich wahr. Gleichzeitig verfestigt sich das jüngste MACD-Kaufsignal. Damit folgt der Trendfolger nicht nur dem Beispiel des RSI, sondern zu dem beschriebenen Einstiegssignal kommt es auch auf historisch niedrigem Level. Deshalb definieren wir einen Anstieg über die letzten Erholungshochs bei 465/471,35 DKK als entscheidenden Katalysator (siehe Chart). Schließlich würde ein Spurt über diese Hürden die diskutierte Stabilisierung in eine Bodenbildung mit einem rechnerischen Anschlusspotenzial von 90 DKK umschlagen lassen. Das Dezembertief (526 DKK) definiert dann ein erstes Anlaufziel, ehe der Abwärtstrend seit September 2024 (akt. bei 583,74 DKK) wieder auf die Agenda rückt.

NOVO NORDISK (ADR) (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NOVO NORDISK (ADR)

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.