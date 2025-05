Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swiss Life publiziert die Betriebsrechnung 2024 zum BVG-Geschäft



28.05.2025 / 07:00 CET/CEST





Zürich, 28. Mai 2025

Heute veröffentlicht Swiss Life die Betriebsrechnung 2024 zum Geschäft mit der beruflichen Vorsorge in der Schweiz.



Sie enthält neben der Erfolgsrechnung und der Bilanz den Nachweis zur Einhaltung der Mindestquote. Zudem umfasst der Bericht Angaben zum Überschussfonds und zum Anlageportefeuille sowie weitere Kennzahlen.



Die Betriebsrechnung ist als PDF unter diesem Link verfügbar.



Auskunft

Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch



www.swisslife.ch

Swiss Life Schweiz

Swiss Life Schweiz

Swiss Life Schweiz ist die führende Anbieterin für umfassende Vorsorge- und Finanzlösungen in der Schweiz. Das Unternehmen zählt rund 1,4 Millionen Versicherte und über 50’000 Firmenkunden. Zum Kerngeschäft gehören Vorsorge- und Anlagelösungen für Private sowie ein breites Angebot in der beruflichen Vorsorge. Darüber hinaus vermittelt Swiss Life Schweiz Partnerprodukte insbesondere in der Gesundheits- und Sachversicherung. Rund 2’500 Mitarbeitende engagieren sich für die finanzielle Selbstbestimmung der Kundinnen und Kunden. Swiss Life ist mit über 1’700 Beraterinnen und Beratern in allen Regionen der Schweiz präsent.



Swiss Life Schweiz gehört zur Swiss Life-Gruppe, die ihren Privat- und Firmenkunden in den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten anbietet. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück, beschäftigt rund 11’000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 17’000 Beraterinnen und Beratern.

