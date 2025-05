ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nvidia auf 'Overweight' - Ziel 170 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 170 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der KI-Riese habe bei Ergebnissen und Ausblick trotz der China-Probleme solide abgeliefert, schrieb Harlan Sur in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Die Blackwell-Einführung laufe rund./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 00:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2025 / 01:06 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------