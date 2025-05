Dax startet am Brückentag knapp im Plus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Das gerichtliche Hin und Her zu den neuen US-Zöllen sorgt bei den Dax-Anlegern für Zurückhaltung.

Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am Freitag knapp im Plus bei 23.963,49 Punkten. Zugleich blieben die Umsätze am Brückentag nach Christi Himmelfahrt niedrig.

Ein US-Gericht hatte am Donnerstag die Umsetzung der Handelszölle von Präsident Donald Trump zunächst blockiert, doch 30 Minuten vor US-Börsenschluss hob ein Berufungsgericht die Entscheidung wieder auf. "Die finale Entscheidung wird wohl der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof der USA, treffen müssen", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Bis zu diesem Urteil kann es allerdings dauern. Und so lange wird die handelspolitische Unsicherheit für die Börsen deutlich erhöht bleiben."

Unter Druck bei den Einzelwerten gerieten vor allem die Aktien der stark von den Zöllen betroffenen Autobauer. Porsche AG, Porsche SE, Volkswagen und Daimler Truck büßten zwischen rund einem halben und gut einem Prozent ein.

Fallende Anleiherenditen stützten hingegen die Aktien der Immobilienkonzerne. Die Titel von Unternehmen wie Vonovia, Aroundtown, LEG Immobilien und TAG Immobilien legten zwischen 1,5 und 2,5 Prozent zu. Sorgen über die langfristigen Folgen der neuen US-Handelspolitik drückten die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen am Freitag auf 2,500 Prozent im Vergleich zu 2,570 Prozent zum Vorwochenschluss.

