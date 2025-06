HEIDELBERG erweitert Angebot im Verpackungsbereich um Bogenoffsetdruckmaschine für das Großformat

EQS-Media / 02.06.2025 / 14:00 CET/CEST



Cartonmaster CX 145 fokussiert auf Wachstumssegmente im Faltschachteldruck

Kunden profitieren von der Integration in das digitale Ökosystem und die globalen Serviceleistungen von HEIDELBERG

Angebot macht HEIDELBERG zum Vollsortimenter in der Faltschachtelproduktion

Im Bereich Verpackungen ist seit über zehn Jahren weltweit ein deutliches Wachstum mit weiter steigender Tendenz zu verzeichnen. Besonders das Segment für Faltschachteln in höheren Auflagen für den Bereich „Food, Beverage und Consumer Packaging“ wächst pro Jahr überdurchschnittlich und wird auch stark von Bogenoffsetdruckmaschinen im Großformat/Formatklasse 6 (105 cm x 145 cm) bedient. Aus diesem Grund und rechtzeitig zum 175-jährigen Bestehen der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) erweitert das Unternehmen sein Angebot für Verpackungskunden mit der Cartonmaster CX 145 in der Formatklasse 6.

„Mit unserer neuen Cartonmaster CX 145 ist HEIDELBERG Vollsortimenter für den Bereich Faltschachteldruck,“ so Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie & Vertrieb bei HEIDELBERG. „Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie erweitern wir das Angebot im Verpackungsbereich und schließen damit zugleich eine bestehende Lücke in unserem Portfolio.“

Cartonmaster CX 145 in das digitale Ökosystem von HEIDELBERG integriert

Die Cartonmaster CX 145 basiert auf der Roland Evolution 900 von manroland sheetfed, die HEIDELBERG in ihr digitales Ökosystem integriert. Sie kann sowohl in den Prinect Workflow als auch in das Workflowangebot von Drittanbietern integriert werden. Zudem können Kunden die Performance-Daten der Maschine im HEIDELBERG Kundenportal abrufen. Das Angebot umfasst zudem die Maschine im HEIDELBERG Design, den Vertrieb, die Installation, das Training und den Support mit Service und Verbrauchsmaterialien.

Kunden profitieren von weltweitem Servicenetzwerk

Gerade für Verpackungsproduzenten im hochvolumigen Faltschachtelsegment sind eine maximale Maschinenverfügbarkeit, geringe Komplexität und ein professioneller und eingespielter Service des Lieferanten entscheidende Investitionskriterien. Hier bietet

HEIDELBERG mit seiner weltumspannenden Service-Organisation einen Mehrwert für Kunden, die in diesem Marktsegment nun ein umfassenderes Angebot haben. „Das Leistungsversprechen von HEIDELBERG beinhaltet für alle Maschinen den lokalen Support für Teile und die weltweite Präsenz von qualifizierten Service-Kräften mit kurzen Reaktionszeiten,“ so Schmedding.

HEIDELBERG hat die Maschine ab sofort im Angebot. Die erste Kunden-Installation ist für 2026 geplant, gefolgt von einem weltweiten Rollout. HEIDELBERG erwartet die größte Nachfrage in Nordamerika, Europa und China.

„Mit der Aufnahme der Cartonmaster CX 145 in unser Portfolio unterstreichen wir unseren Ansatz als Systemintegrator für die End-to-End-Produktion von Faltschachteln,“ sagt Jürgen Otto, Vorstandvorsitzender bei HEIDELBERG. „Aufgrund unserer sehr guten Position im Segment für Faltschachteln erwarten wir auch für das neue Angebot einen hohen Kundenzuspruch und steigende Umsätze,“ so Otto.

Vollsortimenter für alle Anforderungen in der Faltschachtelproduktion

HEIDELBERG ist im Bereich Faltschachteldruck ein Vollsortimenter, der für jede Anforderung die passende Lösung liefern kann. So bietet HEIDELBERG Verpackungskunden die Speedmaster Maschinen in vielfältigen Konfigurationen in den Formaten 50 cm x 70 cm sowie 70 cm x 100 cm bis hin zur neuen Peak Performance Generation der Speedmaster XL 106. Zusammen mit dem Partner MK bietet das Unternehmen zudem die passenden Lösungen in der Weiterverarbeitung, inklusive Robotik. Für das obere Ende der Produktivität in der Faltschachtelproduktion hat HEIDELBERG die Rollenflexodruckmaschine Boardmaster im Portfolio.

Die bislang verbliebene Lücke zwischen dem Angebot rund um das Speedmaster

Portfolio und der Boardmaster schließt HEIDELBERG jetzt mit der neuen

Cartonmaster CX 145. Alle Maschinen hat HEIDELBERG in sein digitales Ökosystem mit Equipment, Prinect Software, Verbrauchsmaterialien sowie Service, inklusive Training und Beratung integriert. Dieses Angebot baut HEIDELBERG Schritt für Schritt bis hin zur umfassenden End-to-End-Produktion weiter aus.

Über HEIDELBERG

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können.

Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.

www.heidelberg.com

Bild 1: Mit der neuen Cartonmaster erweitert HEIDELBERG das Angebot im Verpackungsbereich um eine Bogenoffsetmaschine im Großformat.

Bild 2: Kunden profitieren von der Integration in das digitale Ökosystem und weltumspannenden Serviceleistungen.

Bild 3: Die bislang verbliebene Lücke zwischen dem Angebot rund um das Speedmaster

Portfolio und der Boardmaster schließt HEIDELBERG jetzt mit der neuen

Cartonmaster CX 145.

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Kontakt:

Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Tel: +49 (0)6222 82-67123

E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Maximilian Beyer

Tel: +49 (0)6222 82-67120

E-Mail: maximilian.beyer@heidelberg.com

