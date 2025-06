Nasdaq-100 Index® - Zwei Kerzenmuster – die gleiche Botschaft

Im Mai konnten die amerikanischen Technologietitel um 9,04 % zulegen. Diese starke Performance ist gleichbedeutend mit dem besten Wonnemonat in diesem Jahrtausend. 1997 gab es zuletzt einen noch stärkeren Kurszuwachs im Mai als der Nasdaq-100® sogar um 9,6 % stieg. Charttechnisch ist diese Entwicklung fast schon die logische Konsequenz des idealtypischen Pullbacks an die alten Ausbruchsmarken bei gut 16.500 Punkten vom April. Apropos April: Aus Sicht der Candlestickanalyse bildete die Aprilkerze einen lehrbuchmäßigen „Hammer“. Dank der starken Mai-Wertentwicklung entsteht nun sogar ein sog. „morning star“ (siehe Chart). Per Saldo lassen zwei unterschiedliche Kerzenformationen auf ein Wiedersehen mit dem historischen Hochstand vom Februar bei 22.223 Punkten hoffen. Ein Vorstoß in „uncharted territory“ würde erneut für ein Investmentkaufsignal sorgen. Im Erfolgsfall definiert die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Frühjahrskorrektur (24.393 Punkte) eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Als Absicherung ist dagegen das Hoch vom Juli vergangenen Jahres bei 20.691 Punkten prädestiniert.

Nasdaq-100 Index® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

