Spotify - Trends tragen oftmals viel weiter …

… als sich das Anlegerinnen und Anleger, aber auch Technische Analysten, (zunächst) vorstellen können. Ein gutes Beispiel für diese These liefert aktuell die Spotify-Aktie, welche sich seit Herbst 2022 in einem überaus stabilen Haussetrend befindet. In dessen Verlauf ist der Titel zuletzt aus einer trendbestätigenden Flagge bzw. aus einer klassischen Schiebezone nach oben ausgebrochen (siehe Chart). Lohn der Mühen ist zum einen ein neues Allzeithoch (675 USD) und bringt uns zum anderen zu einem unserer Lieblingsansätze. Letzterer kombiniert eine hohe Relative Stärke (Levy) mit dem Ausbruch aus charttechnischen Konsolidierungsformationen. Bei der Spotify-Aktie kommt derzeit beides zusammen – ein trendstarker Momentumtitel, der gleich zwei Konsolidierungsformationen abgeschlossen hat. Aus der Höhe der angeführten Tradingrange ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 820 USD. Eine Fortsetzung des starken Trendimpulses der letzten Jahre ist deshalb weiterhin das wahrscheinlichste Szenario. Um dieses nicht zu gefährden, gilt es, das Maitief bei 602 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

Spotify (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Spotify

Quelle: LSEG, tradesignal²

