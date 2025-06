EQS-News: Wolftank Group erhält Umweltverträge in Italien im Wert von EUR 51,5 Mio.

EQS-News: Wolftank Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Die Wolftank Group (ISIN: AT0000A25NJ6), ein weltweit führender Anbieter von Umweltlösungen, baut ihre Marktpräsenz in Italien weiter aus. Der Konzern wurde mit einer Reihe von Umweltprojekten im Gesamtwert von über EUR 50 Mio. beauftragt.

Petroltecnica, ein italienisches Tochterunternehmen der Wolftank Group und anerkannter Experte für Umweltdienstleistungen, hat in lokaler Kooperation einen bedeutenden Auftrag von einem italienischen Großkonzern erhalten. Der Auftrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten hat einen Wert von über

EUR 20 Mio. und umfasst die Ausführung von Baumaßnahmen sowie die Entfernung und Entsorgung großer Mengen gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle im Rahmen eines Bodensanierungsprojekts in einem süditalienischen Werk.

Zusätzlich zu diesem Projekt hat das Unternehmen zwei Dreijahresverträge mit Italiana Petroli S.p.A. verlängert. Diese umfassen Umweltdienstleistungen und Umweltnotfallmaßnahmen („PIA – pronto intervento ambientale“), sowie Umweltingenieurdienstleistungen. Der Auftrag inkludiert Umweltqualitätsbewertungen, Probenahmen und Untersuchungen, Abfallmanagement, Installation und Wartung von Sanierungssystemen sowie Notfallmaßnahmen. Der Gesamtwert des Rahmenvertrags beläuft sich auf rund EUR 30 Mio.

„Diese strategischen Verträge belegen die herausragende Qualität unserer Umweltlösungen und unterstreichen unsere führende Position im Bereich der Umweltdienstleistungen. Sie zeigen auch die Fähigkeit der Wolftank Group, in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich zu agieren und spiegeln unsere stabilen und widerstandsfähigen Aussichten für die Zukunft ", sagt Simon Reckla, CEO der Wolftank Group.

Zu den weiteren Aufträgen zählen ein Projekt für Tamoil Raffinazione S.p.A. sowie ein Projekt für

e-Distribuzione S.p.A. in Zusammenarbeit mit einem etablierten Partner. Das Projekt für Tamoil ist Teil der laufenden Umweltschutzmaßnahmen im Tamoil-Depot in Cremona und umfasst die Rückgewinnung und Entsorgung von Erdölprodukten sowie chemischen Substanzen. Der Dreijahresvertrag mit optionaler Verlängerung um zwei Jahre hat einen Wert von rund EUR 0,5 Mio. Für e-Distribuzione wird die Gruppe das kontinuierliche Management von Notfallmaßnahmen zur Umweltsicherheit sowie die Sanierung potenziell kontaminierter Standorte aufgrund von unbeabsichtigten Ölverschmutzungen in den Regionen Triveneto, Lombardei und Marken übernehmen. Der Zweijahresvertrag mit einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr hat einen Wert von EUR 1,2 Mio. und inkludiert Abfallmanagement, das Erstellen von Charakterisierungsplänen, Sanierungsprojekte und Risikoanalysen.

Diese Verträge festigen die Position der Wolftank Group als führendes Unternehmen im Bereich Umweltdienstleistungen und Abfallwirtschaft. Zudem untermauern sie erneut das Engagement der Gruppe, Umweltlösungen in höchster Qualität bereitzustellen.

