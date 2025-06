IRW-News: P2P Group Ltd.: P2P Group kündigt exklusive Quantensicherheitsfunktion und bahnbrechende Funktionen an

IRW-PRESS: P2P Group Ltd.: P2P Group kündigt exklusive Quantensicherheitsfunktion und bahnbrechende Funktionen an

Highlights:

- Exklusive Zusammenarbeit mit PQStation, einem branchenführenden Anbieter von Quantensicherheitslösungen, um sich unter den Mitbewerbern als der zukunftsfähigste Anbieter zu profilieren.

- Unterstützt den Einsatz von Post-Quantum-Verschlüsselung über Inturai-Produkte und darüber hinaus, ohne dass die Infrastruktur überarbeitet werden muss, mit einem Umsatzziel von 4.250.000 CAD pro Jahr innerhalb von 3 Jahren.

- Die Fähigkeit wird es der Altenpflege und dem Militär ermöglichen, Wi-Fi-Sensorquanten zu nutzen, die über sofort einsetzbare Chips und Halbleiter gesichert sind, und so eine globale Sensorik und Sicherheit am Rande des Netzwerks ermöglichen.

Vancouver, British Columbia - 5. Juni 2025 / IRW-Press / P2P Group Ltd. (CSE: PPB / FWB: 3QG US: PPBGF) meldet das Eingehen einer exklusiven Zusammenarbeit mit PQStation, einem weltweit führenden Anbieter von quantenresistenter Cybersicherheit, um exklusiver Partner und Distributor seiner Flaggschiffprodukte in den Bereichen Altenpflege, Haussicherheit, Verteidigung, Polizei und Notdienste zu werden. Zu den wichtigsten internationalen Märkten zählen die USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Deutschland.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht QSTunnel (https://www.pqstation.com/offerings/qstunnel), eine bahnbrechende Plattform, die entwickelt wurde, um der weltweiten Dringlichkeit des Übergangs zu Post-Quantum-Kryptostandards gerecht zu werden. QSTunnel fungiert als schützendes Overlay für die bestehende Infrastruktur und ermöglicht den sofortigen Einsatz einer quantensicheren Verschlüsselung, ohne die Komplexität oder Kosten einer vollständigen Systemüberholung.

Angesichts des steigenden regulatorischen Drucks wird die Quantenverschlüsselung zunehmend von den Regierungen vorgeschrieben. So schreibt Australien beispielsweise die Abschaffung der alten Verschlüsselung bis 2030 vor, und militärische Einrichtungen wie die US-Armee haben bereits Post-Quantum-Standards eingeführt. Daher ist der Bedarf an skalierbaren, praxisnahen Lösungen inzwischen von entscheidender Bedeutung. QSTunnel erfüllt diesen Bedarf bereits heute.

Durch die Integration von QSTunnel in Wi-Fi-Mesh-Netzwerke und Chipsätze wird die P2P Group den Masseneinsatz von quantensicherer Verschlüsselung am Rande von Sensing-Produkten ermöglichen und die Möglichkeiten für zivile, kommerzielle und taktische Anwendungsfälle neu definieren.

Diese Fähigkeit unterscheidet P2P Group von ihren Mitbewerbern, die noch immer auf zentralisierte, kostspielige Ansätze angewiesen sind.

Das Ergebnis ist eine zukunftsfähige Design-Architektur, die leichtgewichtig und modular ist und mit dem Quantenzeitalter mitwachsen kann. PQStation wurde als Spin-Out der Nanyang Technological University (NTU) https://www.ntu.edu.sg/, einer der fünf weltweit führenden KI-Institutionen, gegründet und verbindet modernste Forschung mit praktischer Umsetzung. Seine Technologie gewährleistet Ausfallsicherheit, da das Quantencomputing die traditionellen kryptografischen Systeme bedroht.

Ed Clarke, CEO der P2P Group, erklärte: Das Quantenrisiko ist von der Theorie zur strategischen Realität geworden. Diese Zusammenarbeit ermöglicht uns, militärtaugliche, quantenresistente Verschlüsselung für Sektoren anzubieten, die es sich nicht leisten können zu warten. Die Integration von QSTunnel in unsere Infrastruktur gewährleistet Sicherheit in großem Maßstab - schnell, flexibel und zukunftssicher.

Diese Vereinbarung erweitert das Technologieangebot der P2P Group und stärkt ihre Position als wichtiger Anbieter von fortschrittlicher, KI-gestützter räumlicher Intelligenz. Die Parteien haben sich auf die folgenden Umsatzziele geeinigt, um die beiderseitige Lebensfähigkeit und die fortlaufende Exklusivität der Zusammenarbeit zu gewährleisten.

- Jahr 1: 500.000 SGD (531.902,50 CAD)

- Jahr 2: 1.500.000 SGD (1.595.707,50 CAD)

- Jahr 3: 4.000.000 SGD (4.255.220,00 CAD)

Zur Unterstützung dieses Geschäfts und zur Verfolgung potenzieller Zusammenarbeiten mit Verteidigungs- und Regierungsgruppen in der EU hat das Unternehmen die General Research GmbH als strategischen Berater für die Geschäftsentwicklung und als Unternehmensberater zur Unterstützung seiner Wachstumsinitiativen, einschließlich Fusionen und Übernahmen, strategischer Partnerschaften und Marktexpansionsaktivitäten für ein einmaliges Honorar von 30.000 EUR verpflichtet.

Über PQStation

PQStation ist ein Deep-Tech-Unternehmen für Cybersicherheit, das sich auf den globalen Übergang zu einer quantensicheren Infrastruktur konzentriert. Mit dem Ziel, die Post-Quantenkryptographie skalierbar und bereitstellbar zu machen, entwickelt das Unternehmen modernste Verschlüsselungslösungen zum Schutz der weltweit kritischsten Systeme. Das von führenden Kryptographen der Nanyang Technological University gegründete Team hat an den internationalen PQC-Standards mitgearbeitet, Regulierungsbehörden beraten und in hochrangigen Sicherheitszeitschriften veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.pqstation.com oder unter contact@pqstation.com bei PQStation.

Über P2P Group

Die P2P Group treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen durch ihre firmeneigene KI-Signalerkennungstechnologie Inturai voran und verändert damit Sektoren wie das Gesundheitswesen, die Verteidigung, die Polizei, Notdienste, Drohnen, intelligente Häuser und industrielle Systeme. Durch die Nutzung standardmäßiger WLAN- und Funksignale liefert Inturai Rauminformationen der nächsten Generation, ohne dass invasive oder spezielle Hardware erforderlich ist. Dieser Durchbruch ermöglicht sicherere, intelligentere Räume in einer Reihe von Anwendungsfällen mit hohem Wirkungsgrad. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.p2p-group.com.

Ed Clarke, CEO

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel.: (+1) 604 339-0339

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

+1-604-339-0339

info@p2p-group.com

1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C.,

V6Z 0E2, Kanada

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

