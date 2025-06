Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Organspenden

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Organspenden:

"Nach der Regelung in Deutschland können nur Menschen spenden, die an einem Hirntod sterben. In einem kleinen Zeitfenster ist es dann möglich, das Herz-Kreislauf-System der Verstorbenen aufrechtzuerhalten, damit die Organe weiter durchblutet und dann transplantiert werden können. Mehr als 8000 Menschen stehen derzeit auf der Warteliste für ein Organ in Deutschland. Gespendet haben 2024 nach ihrem Tod nur 953 Menschen. Einer der Gründe dafür: Hirntod ist ein extrem seltenes Phänomen. Nur ganz wenige Menschen kommen also überhaupt für die Organspende infrage. Umso wichtiger ist es, dass sich möglichst alle Bürgerinnen und Bürger mit dem eigenen Tod auseinandersetzen - und eine Entscheidung treffen."/yyzz/DP/stw