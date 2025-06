Thyssenkrupp will bei Marine-Börsengang Aktionären großes Paket geben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiel (Reuters) - Der kriselnde Industriekonzern Thyssenkrupp will beim geplanten Börsengang der Marine-Tochter Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) fast die Hälfte der Anteile abspalten und den Aktionären in ihre Depots legen.

"Die neue Holding-Gesellschaft der TKMS, an der die Aktionäre der Thyssenkrupp AG im Zuge der Abspaltung zu 49 Prozent beteiligt sein werden, soll an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Börsenhandel zugelassen werden", sagte Vorstandsmitglied Volkmar Dinstuhl am Mittwoch auf einem Firmen-Event in Kiel laut Redetext. Die Entscheidung darüber sollen die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung treffen.

Thyssenkrupp hatte bislang lediglich erklärt, eine Mehrheit an der Rüstungstochter behalten zu wollen. Bei dem Hersteller von U-Booten und Fregatten klingeln dank des weltweit stark wachsenden Rüstungsgeschäfts die Kassen. Konzernchef Miguel Lopez will alle Sparten reif für einen Verkauf, Börsengang oder Partnerschaften machen.

Dinstuhl äußerte sich in Kiel anlässlich einer Feier zum neuen Markenauftritt der Tochter. Diese soll künftig nur noch unter den Initialen TKMS auftreten.

