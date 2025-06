Trading-Impuls L’Oréal kauft zu: Hier liegen die nächsten Kursziele der Aktie onvista · 05.06.2025, 15:45 Uhr (aktualisiert: 05.06.2025, 16:17 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr) Henry Philippson Redakteur • @hpfx_signale

Der französische Kosmetikkonzern will in Großbritannien zukaufen, an der Börse kommt das gut an. Und in der Aktie steckt weiteres Potenzial. Wie viel, das zeigt unsere detaillierte Chartanalyse.

Quelle: Sunlight_s/Shutterstock.com

Das französische Kosmetikunternehmen L'Oréal (Marken sind unter anderem "L'Oréal Paris", "Lancôme" und "La Roche-Posay") plant offenbar die Übernahme der britischen Hautpflegemarke Medik8 für rund eine Milliarde Euro. Das berichtete gestern die "Financial Times". Die Nachricht sorgt heute wieder für ordentlich Interesse an der im CAC 40 und Euro Stoxx 50 gelisteten Aktie. Der Chart gibt nun ein solides Kaufsignal. Was dahinter steckt – und wohin es mit dem Aktienkurs gehen kann.

