Ukraine kritisiert Auszahlung eingefrorener russischer Gelder an westliche Investoren

Kiew/Brüssel (Reuters) - Die ukrainische Regierung hat die Entscheidung zur Auszahlung eingefrorener russischer Vermögenswerte an westliche Investoren kritisiert.

"Wenn private Investoren vor den Kriegsopfern entschädigt werden, ist das keine Gerechtigkeit", sagte die stellvertretende Leiterin des ukrainischen Präsidialamts Iryna Mudra der Nachrichtenagentur Reuters. Sie fügte hinzu, dass dies Europas Position gegenüber Moskau schwäche. Die erstmals geäußerte Kritik von ukrainischer Seite im Gespräch mit Reuters folgt auf eine Auszahlung des Unternehmens Euroclear an westliche Investoren.

Die in Brüssel ansässige Firma zahlte im vergangenen Monat drei Milliarden Euro von russischen Anlegern aus. Sie entschädigte damit westliche Investoren, deren Vermögenswerte in Russland beschlagnahmt wurden. Die Kritik aus Kiew verschärft zudem die Debatte über einen weitaus größeren Vermögenswert. Die westlichen Verbündeten diskutieren derzeit, wie sie insgesamt 300 Milliarden Dollar eingefrorener russischer Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine nutzen können. Euroclear erhielt im März die Genehmigung von Belgien für die Auszahlung. Ein Sprecher der belgischen Regierung erklärte: "Dies ist keine belgische Entscheidung, sondern die Anwendung einer europäischen Verordnung, die von den Mitgliedstaaten einstimmig beschlossen wurde." Euroclear betonte, das Unternehmen setze lediglich Sanktionen um und entscheide nicht über deren Aufhebung.

Drei russische Insider berichteten Reuters kürzlich, dass zu den Bedingungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Beendigung des Krieges auch die Lösung der Frage der eingefrorenen Vermögenswerte gehöre. In der Vergangenheit hat der Westen Kredite und Zahlungen an die Ukraine aus den Zinsen des festsitzenden russischen Vermögens arrangiert, was Putin als Diebstahl bezeichnete.

Die Ukraine kämpft derweil entschieden gegen jede Rückgabe des Geldes an Moskau. "Wenn es an Russland zurückgegeben wird, wird es in Panzer, Raketen, Drohnen und die Ausbildung neuer Soldaten umgewandelt", sagte Mudra. "Die Welt muss zeigen, dass ein rechtswidriger Krieg irreversible finanzielle Konsequenzen hat."

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union werden voraussichtlich bei ihrem Gipfeltreffen im Juni die Sanktionen verlängern, einschließlich des Einfrierens russischer Vermögenswerte. Allerdings könnten sie noch mit einem Versuch Ungarns konfrontiert werden, diese Bemühungen zu vereiteln.

