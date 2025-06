Der öffentliche Disput zwischen Elon Musk und Donald Trump hatte gestern deutliche Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Tesla-Aktien gerieten mit mehr als 14 Prozent Verlust stark unter Druck. Heute werden wohl die Ergebnisse des großen Arbeitsmarktberichtes entscheidend für die Marktentwicklung sein.

In der Zwischenzeit hat Exane BNP den deutschen Rüstungs-Sektor neu bewertet. Die Ergebnisse sind recht differenziert und resultieren in Rating- und Kursziel-Anpassungen. Lululemon-Aktien crashen in der Nachbörse. Martin schaut auf die Gründe und den Chart. Die Entwicklungen gehen hier Hand in Hand.

Broadcom notiert nachbörslich zwar schwächer, so richtig schlüssig ist die Marktreaktion allerdings nicht. Martin prüft, ob es sich möglicherweise nur um schnelle Gewinnmitnahmen handelt und on die Korrektur eine Chance darstellt.