EQS-News: Fabasoft setzt nachhaltigen Wachstumspfad im Geschäftsjahr 2024/2025 fort

Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 10. Juni 2025 die Konzern-Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 (1. April 2024 - 31. März 2025):

Umsatzerlöse: 86,8 Mio. EUR (81,0 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2023/2024)

EBITDA: 23,1 Mio. EUR (21,6 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2023/2024)

EBIT: 13,3 Mio. EUR (13,4 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2023/2024)

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: 23,1 Mio. EUR (19,5 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2023/2024)

Bestand der liquiden Mittel: 34,3 Mio. EUR zum 31. März 2025 (25,1 Mio. EUR zum 31. März 2024)

Linz, am 10. Juni 2025 – Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 verzeichnete der Fabasoft Konzern einen Anstieg der Umsatzerlöse um 7,3% auf 86,8 Mio. EUR. Der Anstieg der Umsatzerlöse reflektiert die anhaltend positive Entwicklung der Recurring Umsätze im Geschäftsjahr 2024/2025.

Solide Ergebnisentwicklung bei nachhaltigem Wachstumskurs

Bei anhaltenden Investitionen in den Auf- und Ausbau der Fabasphere als Cloud-native Ökosystem, sowie höheren Personalaufwendungen erzielte der Fabasoft Konzern im Geschäftsjahr 2024/2025 ein Betriebsergebnis (EBIT) von 13,3 Mio. EUR. Das EBITDA erhöhte sich im Vergleichszeitraum um 7,2% auf 23,1 Mio. EUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Berichtszeitraum mit einem Anstieg um 5,5 % auf 12,9 Mio. EUR unterproportional zu den Umsatzerlösen des Fabasoft Konzerns entwickelt.

Auch im Geschäftsjahr 2024/2025 lagen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung des Fabasoft Konzerns mit einer Forschungsquote von 30,7 % bezogen auf die Umsatzerlöse wiederum auf einem im Branchenvergleich sehr hohen Niveau. Die Investitionen konzentrierten sich dabei auf die Forschung und Entwicklung der Cloud-native Softwareprodukttechnologie sowie auf die Anwendungsfelder der künstlichen Intelligenz. Die hohe Forschungsintensität sowie die solide Vermögens-, Finanz- und Ertragslage positionieren Fabasoft für nachhaltiges Wachstum in der Zukunft.

„Wir blicken zurück auf ein Geschäftsjahr, das von nachhaltigem Wachstum, zukunftsgerichteten Investitionen und einem klaren strategischen Kurs geprägt war. Trotz herausfordernder geopolitischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte sich der Fabasoft Konzern nicht nur behaupten, sondern erneut stärken“, kommentiert Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann das vergangene Geschäftsjahr 2024/2025. „Die Mission von Fabasoft war es schon immer, Geschäftsprozesse digital zu denken. 2025 markiert dabei das nächste Kapitel in dieser Erfolgsgeschichte – und eröffnet mit der Fabasphere als Cloud-native-Zuhause für Dokumente und Geschäftsprozesse ganz neue Perspektiven“, so Fallmann weiter.

Zum 31. März 2025 beschäftigte das Unternehmen 494 Mitarbeitende. Ein Jahr zuvor waren es 497 Mitarbeitende.

In der Hauptversammlung der Fabasoft AG am 9. Juli 2025 wird für das Geschäftsjahr 2024/2025 eine Dividendenausschüttung von 0,10 Euro je Aktie (ISIN AT0000785407)vorgeschlagen werden.

Der Geschäftsbericht und der Jahresfinanzbericht sind unter folgenden Links abrufbar:

Geschäftsbericht:

Deutsch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_Geschaeftsbericht_2024_2025.pdf

Englisch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_AnnualReport_2024_2025.pdf

Jahresfinanzbericht:

Deutsch (ESEF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_Jahresfinanzbericht_2024_2025_ESEF.zip

Englisch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_AnnualFinancialReport_2024_2025.pdf

Über Fabasoft:

Als österreichischer IT-Innovationsführer sowie Marktführer im Bereich elektronischer Akten im DACH-Raum setzt Fabasoft Maßstäbe für effiziente und skalierbare Prozesse im digitalen Dokumenten- und Prozessmanagement. Die Technologien des SaaS-Anbieters schaffen nicht nur Lösungen, sondern definieren, was Exzellenz in der digitalen Transformation bedeutet. Darum vertrauen zahlreiche namhafte Unternehmen wie auch Organisationen der öffentlichen Verwaltung seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft. In einem digitalen Ökosystem – der Fabasphere – bietet Fabasoft vernetzte Software Solutions für dokumentenintensive Business-Prozesse. Die Produkte digitalisieren, vereinfachen und beschleunigen geschäftliche Abläufe – und steigern dabei nachhaltig deren Qualität.

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)

Linz, 10. Juni 2025

Mag. Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62 0

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

