Trading-Chance Automatic Data Processing: Trend-Booster

Werbung

Heute stellen wir einen weiteren Dividenden-Aristokraten vor. Betrachtet man sich die seit 1968 laufende Historie, so sehen wir einen einzigen Aufwärtstrend, der nur selten und meist kurz von Korrekturen unterbrochen wurde. Es handelt sich um ein Unternehmen aus dem Personalwesen, eines unverzichtbaren und immer wichtiger gewordenen Bereichs bei Unternehmen. Die Rede ist von Automatic Data Processing, einem an der Nasdaq gelisteten Unternehmen.

Was macht Automatic Data Processing?

Das Unternehmen ist ein Personaldienstleister mit 64.000 Mitarbeitern. ADP bietet eine große Vielfalt an Dienstleistungen und Produkten für die Bereiche Payroll Services, Benefits Administration, Human Resource Management und Talent Management an. ADP stellt Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung bereit, die von kleinen Betrieben bis hin zu großen multinationalen Unternehmen genutzt werden. Man bietet zudem Comprehensive Outsourcing Services an, die Unternehmen ermöglichen, bestimmte HR-Prozesse vollständig an ADP auszulagern. Darüber hinaus sind Retirement Services und Insurance Services Teil des Angebots, die darauf abzielen, Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei der Planung und Verwaltung von Renten- und Versicherungsleistungen zu assistieren.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Gigantische Kennziffern und Zahlen

Die Netto-Marge, eine Kennziffer auf die wir bei unseren Aktien sehr achten, liegt hier bei 19,79 Prozent, womit wir wieder einen Margen-Giganten haben. Der Gewinn konnte von 2,89 Dollar je Aktie in 2015 auf nunmehr 9,77 Dollar gesteigert werden. Bis 2027 will man das Ergebnis auf 11,77 Dollar je Anteilsschein steigern. Besonders hervorzuheben ist bei diesem Unternehmen auch der Operative Cashflow. Dieser wurde von 5,74 in 2015 auf nunmehr 11,75 Dollar pro Aktie verdoppelt. Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis liegt mit derzeit 32 etwas über dem langfristigen Durchschnitt (27,4).

Never ending Trend

Als die Aktie 1968 erstmals an der Börse gehandelt wurde, handelte es sich im wahrsten Sinne des Wortes um einen Pennystock. Von damals 0,20 Dollar bis heute bei 314 Dollar ist auch dieser Dividenden-Aristokrat eine einzige Erfolgsstory an der Börse. Nennenswerte Korrekturen der Aktie gab es jeweils nur bei großen Börsenkrisen, wie zum Beispiel 2000, 2008 oder 2020. Speziell seit dem Corona-Crash befindet sich der Aktienkurs in einem noch steileren Aufwärtstrendkanal, dessen Untergrenze derzeit bei zirka 250 Dollar verläuft. Die obere Begrenzungslinie befindet sich knapp 100 Dollar höher bei 348 US-Dollar. Einziger leichter Widerstand ist das bisherige Allzeithoch bei 329,93 Dollar. Eine satte horizontale Unterstützung ist für 275 Dollar auszumachen.

Quelle: www.tradingview.com

Niedrige Schuldenquote

Mit einer Schuldenquote von nur 5,66% des Eigenkapitals ist das Unternehmen selbst zu den aktuell gehandelten Kursen ein Schlachtschiff. Derart niedrige Verbindlichkeiten zeigen, wie gesund das Unternehmen ist. Zum Vergleich: Chevron und Coca Cola, beides ebenfalls Dividenden Aristokraten, haben 8,8% und im Falle von Warren Buffetts langjähriger Lieblingsaktie sprechen wir sogar von 31,1% Schuldenquote.

Die Dividende wurde über 25 Jahre in Folge immer weiter erhöht. Für 2025 wird die Ausschüttung bei 6,02 Dollar pro Aktie liegen. Bis 2027 will man die Dividende auf 6,56 Dollar je Anteilsschein erhöhen.

Zusammenfassung

Dividenden-Aristokraten sind Aktien, die wir zu jeder Zeit halten und auch zu jeder Zeit kaufen. Für uns ist es wichtiger, überhaupt investiert zu sein, und immer wieder zuzukaufen, als einen perfekten Einstieg timen zu wollen. Die absoluten Top-Aktien werden schließlich fast nie richtig günstig und laufen einem sonst davon. Bei Automatic Data Processing finden wir kein Haar in der Suppe. Das soll freilich nicht suggerieren, dass es sich um ein risikoloses Investment handelt, denn jedes Engagement bringt Risiken mit sich. Darum sollte grundsätzlich immer breit gestreut und lange gehalten werden, wenn man derartige Qualitätsaktien gefunden hat. Für diese Trading-Chance haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches moderat gehebelt ist.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Automatic Data Processing

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 247,501 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 314,52 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 4,60. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PZ07BL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 329,93 USD

Unterstützungen: 275 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Automatic Data Processing

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.