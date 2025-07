Trading-Chance General Dynamics: Neues Allzeithoch!

Werbung

Der nächste Dividenden-Aristokrat hat an der New Yorker Börse eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und immer wieder neue Allzeithochs markiert. So auch jetzt wieder. Die Geschäftsfelder des Unternehmens lesen sich, als würde man einen kurzen Abriss der Herausforderungen unserer Zeit machen. Mit anderen Worten: Das Unternehmen ist ausgezeichnet aufgestellt und hat nicht ohne Grund ein dynamisches Gewinnwachstum über die Jahre erfahren. Unsere heutige Trading-Chance ist die Aktie von General Dynamics!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht General Dynamics?

General Dynamics ist ausgezeichnet aufgestellt und bedient zahlreiche Geschäftsfelder, die dauerhaft, speziell aber in der heutigen Zeit gefragt sind. Dazu zählen Aerospace, Marine Systems, Combat Systems und Information Technology. Im Bereich Aerospace ist das Unternehmen durch die Produktion von Geschäftsflugzeugen vertreten, die unter der Marke Gulfstream vermarktet werden. Diese Flugzeuge sind speziell für Geschäftsreisende konzipiert und werden in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Reichweiten angeboten. Der Bereich Marine Systems befasst sich mit der Konstruktion und dem Bau von U-Booten und Kriegsschiffen für die US-Marine sowie Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für selbige. Es handelt sich um technologisch hochentwickelte Schiffe und U-Boote, die für Verteidigungszwecke im Einsatz sind. Mit der Sparte Combat Systems stellt das Unternehmen gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie- und Waffensysteme, sowie Munition für das Militär her. Dieser Bereich deckt auch die Produktion von Leicht- und Schwerbewaffnung sowie die Entwicklung von Sicherheitstechnologien ab. Leider Gottes ist die Nachfrage nach diesen Produkten sehr hoch, wovon das Unternehmen auf Jahre enorm profitieren wird. Hinzu kommt durch das Segment „Information Technology“ ein immer notwendiger werdender Bereich, in dem General Dynamics Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Cybersicherheit, der Netzwerkintegration und der Technologieentwicklung für Kunden aus dem Verteidigungssektor und der Regierung anbietet. Kurzum: Die US-Regierung und das US-Militär sind große Auftraggeber für das Unternehmen. Und da wird bekanntlich nicht allzu sehr gespart. Jedenfalls nicht, was diese Art von Ausgaben angeht.

Starker Operativer Cashflow

Die Netto-Marge liegt über die Jahre stabil bei komfortablen 8 Prozent. Mit einer Schuldenquote von 13% steht man ebenfalls auf soliden Füßen. Das Unternehmen hat über nunmehr 33 Jahre in Folge die Dividende alljährlich erhöht. Dabei liegt der durchschnittliche Zuwachs der Dividende bei knapp 8,5%.

Der Gewinn hat sich von 2015 bis heute von 9,08 auf nunmehr 14,89 Dollar je Anteilsschein steigern können. Bis 2028 soll dieser auf 20,47 Dollar pro Aktie wachsen. Wie bereits in vorangegangenen Analysen erklärt achten nicht wenige Profis sehr auf die Entwicklung des Cashflows, da dieser im Gegensatz zu einigen anderen Zahlen nicht so leicht „schöngerechnet“ werden kann. Und hier hat die Aktie einiges zu bieten. Von 7,65 Dollar im Jahr 2015 verbesserte sich der Operative Cashflow auf heute 18,55 Dollar. Ein klares Indiz für ein sehr gesundes, und sich bezeichnender Weise dynamisch entwickelndes Unternehmen. Das aktuelle bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 21 liegt etwas über dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 17,5. Doch in Anbetracht der dynamischen und sehr stabilen Entwicklung bei Gewinn und Operativem Cashflow ist die Aktie an der Börse alles andere als überteuert.

Neues Allzeithoch

General Dynamics ist eine der Aktien, die sich extrem stark entwickeln, aber auch immer wieder Einstiegs-Chancen ermöglichen, da sie Zwischenkorrekturen hinlegen. Die letzte größere Korrektur setzte 2017 ein und endete 2020. Seitdem hat sich der Kurs noch dynamischer in einem steilen Trendkanal (grün) auf immer neue Verlaufshochs bewegt. Mit der aktuellen Attacke auf die Marke von 316,9 Dollar wurde einmal mehr ein neues Allzeithoch erklommen. Massiv unterstützt ist die Aktie durch einen horizontalen Support bei 241 bis 257 Dollar. Knapp darüber bei etwa 275 US-Dollar verläuft die untere Trendbegrenzungslinie des steilen Aufwärts-Trendkanals.

Fazit:

Das Unternehmen hat Produkte für die Herausforderungen und die Themen der heutigen Zeit. Gerade durch das Erhöhen der Verteidigungs- und Rüstungs-Etats in vielen Ländern sind die Auftragsbücher für viele Jahre voll. Doch auch das Thema Cybersicherheit wird immer wichtiger. Daran wird sich nichts ändern. Die Aktie ist ein wahrer Cashflow-Gigant und zudem nicht teuer bewertet. Es kann jedoch sicher nicht schaden, einen Teil der vorgesehenen Investitionssumme noch zurückzuhalten, um bei einem etwaigen Rücksetzer zukaufen zu können. Das nächste Etappenziel läge aus technischer Sicht bei etwa 400 Dollar. Doch in solchen engen Rahmen denken und handeln jedenfalls wir bei den Dividenden-Aristokraten nicht. Vielmehr geht es darum, wie bereits erläutert, Top-Aktien zu kaufen, zuzukaufen und lange investiert zu bleiben. Für diese Trading-Chance haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf General Dynamics

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 222,582 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 313,10 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,38. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PJ1S3U.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 241-257 und 275 Dollar

