Modekonzern Inditex wächst langsamer

(Reuters) - Die Konsumflaute bremst die Zara-Mutter Inditex aus: Der Modekonzern mit seinen Marken Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti und Bershka konnte im ersten Quartal zwar zulegen, allerdings blieben die Wachstumsraten unter den vergangenen Zahlen der Boom-Jahre.

Im Zeitraum Februar bis April kletterten die Erlöse leicht auf 8,27 (Vorjahr: 8,15) Milliarden Euro und blieben damit unter den Markterwartungen von 8,36 Milliarden, wie der spanische Modehändler am Mittwoch mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) legte um ein Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zu, während das Vorsteuerergebnis bei 1,7 Milliarden Euro stagnierte.

Auch der Start in den Sommerschlussverkauf im Zeitraum Mai bis 9. Juni fiel mit einem Plus von sechs Prozent schwächer aus als im Vorjahr, als die Nachfrage der Kunden den Umsatz noch um zwölf Prozent steigen ließ. Kühleres Wetter in Spanien, das 15 Prozent des weltweiten Umsatzes von Inditex ausmacht, dürfte sich neben der schwindenden Kauflust negativ auf die Leistung des Einzelhändlers ausgewirkt haben, kommentierten Bernstein-Analysten.

Konzernchef Oscar Garcia Maceiras hatte im März vor einem Abflauen der Nachfrage vor allem in den USA gewarnt. Der Handelskrieg mit China, Mexiko und Kanada hemme die ohnehin verhaltene Konsumlaune der Verbraucher.