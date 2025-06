AKTIE IM FOKUS 2: Funke von Oracles Wachstumsaussicht springt nicht auf SAP über

(Neu: mehr Details und Analysten)

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Erwartungsgemäß starke Wachstumsaussichten von Oracle sowie deutliche vorbörsliche Gewinne der Aktien des US-Softwareanbieters haben die Anleger von SAP am Donnerstag kaltgelassen. Die Papiere des Softwareherstellers aus Walldorf reagierten auf die Zahlen von Oracle zum Geschäftsjahr 2024/25 und deren Prognosen kaum.

Zur Mittagszeit gaben SAP um 0,6 Prozent auf 261,55 Euro nach. Es zeigte sich damit nur wenig stabiler als der um 1,1 Prozent schwächere Leitindex Dax . Das Rekordhoch bei 283,50 Euro vom Februar dieses Jahres bleibt damit aber nach wie vor in Reichweite.

Zwar legte Oracle alles in allem durchwachsene Zahlen für das Ende Mai abgelaufene Geschäftsjahr vor, rechnet aber nun mit kräftigem Schwung für die künftigen Umsätze. Dabei setzen die US-Amerikaner allerdings vor allem auf das Geschäft mit Infrastruktur für die Cloud (IaaS), also einem Service, der die komplette Rechenzentrumsinfrastruktur bereitstellt - einschließlich Servern, Datenspeicherung und Netzwerken. Mehrere Analysten reagierten auf den sehr ambitionierten Wachstumsausblick mit deutlichen Aufstockungen ihrer Kursziele.

Die zuletzt bereits starke Aktie kletterte daraufhin vorbörslich um weitere 7,6 Prozent auf rund 190 US-Dollar nach oben. Die Bank of America, das Investmenthaus Jefferies und die Bank UBS, die ihr Kursziel auf 225 Dollar hochgeschraubte, erwarten, dass die Anteilsscheine das derzeitige Rekordhoch von Mitte Dezember 2024 bei knapp unter 200 Dollar in den kommenden Monaten überwinden.

Da der Grund für die Oracle-Begeisterung am Markt aber vor allem dem IaaS-Geschäft geschuldet ist, springe der Funke auf die SAP-Aktie nicht über, kommentierte Aktienexperte Andreas Lipkow. Zwar seien auch die Walldorfer stark vom Cloudgeschäft abhängig, aber die Dynamik bei Oracle in diesem Bereich sei eine komplett andere. "In den USA hat Oracle im KI-Sektor eine wichtige Rolle eingenommen und kann dadurch so stark wachsen. Das ist nicht oder nur sehr beschränkt auf SAP übertragbar. Das Datenbankengeschäft prägt die operativen Geschäfte von Oracle sehr stark, während es bei SAP eher die Anwendungssoftware ist."/ck/ag/mis