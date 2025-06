GNW-News: Eine Studie von Rackspace zeigt, dass führende Unternehmen im Bereich KI dreimal so schnell wachsen wie ihre Mitbewerber

^SAN ANTONIO, Texas, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von Hybrid- Cloud- und KI-Lösungen, hat heute einen globalen Bericht mit dem Titel ?The AI Acceleration Gap: Why Some Enterprises are Surging Ahead" (Die KI- Beschleunigungslücke: Warum einige Unternehmen einen Vorsprung haben) veröffentlicht, der eine wachsende Kluft zwischen Unternehmen aufzeigt, die bei der Einführung von KI führend sind, und solchen, die noch an ihrer Strategie arbeiten. Von den 1.400 befragten IT-Entscheidungsträgern wurden nur 13 % als ?KI-Vorreiter" identifiziert, deren Unternehmen sowohl bei KI-Investitionen als auch bei der Implementierung führend sind. Bemerkenswert ist, dass 64 % dieser Vorreiter angaben, erhebliche Vorteile durch KI zu erzielen, verglichen mit nur 32 % aller anderen Befragten. KI-Vorreiter sind außerdem dreimal häufiger damit beschäftigt, Implementierungen zu skalieren und KI-Agenten in der Produktion einzusetzen. ?KI-Vorreiter", definiert als Unternehmen, die KI in ihre Geschäftsstrategie integriert haben, übertreffen ihre Mitbewerber in allen wichtigen Kennzahlen, von der Verbesserung des Kundenerlebnisses über die Einführung neuer Produkte bis hin zur Steigerung der Mitarbeiterproduktivität. Sie sind auch führend in der allgemeinen KI-Bereitschaft: 95 % haben eine strategische Ausrichtung auf KI im gesamten Unternehmen erreicht, und drei Viertel geben an, dass ihre Mitarbeiter umfassend für die Nutzung ihrer KI-Tools und -Lösungen geschult wurden. ?Während die meisten Unternehmen noch über die Einführung von KI diskutieren, hat eine neue Generation von Führungskräften das Experimentierstadium bereits hinter sich gelassen und KI direkt in ihre Geschäftsabläufe integriert - und erzielt damit bereits doppelt so hohe Renditen wie ihre Mitbewerber", so Srini Koushik (https://www.rackspace.com/about/leadership/srini-koushik), President of AI, Technology and Sustainability bei Rackspace Technology. ?Durch die frühzeitige Integration von KI in ihre Geschäftsstrukturen haben diese Unternehmen institutionelles Wissen aufgebaut, Prozesse verfeinert und bewährte Architekturen entwickelt, die ihnen eine schnelle Skalierung ermöglichen, während andere noch in Pilotprojekten stecken bleiben." KI-Investitionen steigen sprunghaft an Der Bericht zeigt, dass die Investitionen in KI weiter zunehmen. Die durchschnittlichen Unternehmensinvestitionen in KI steigen von 2024 bis 2025 um fast 250 % von 2,5 Millionen US-Dollar auf 8,7 Millionen US-Dollar. 83 % der Befragten erwarten außerdem, dass ihre Unternehmen in den nächsten fünf Jahren ihre Investitionen in KI erhöhen werden. Diese Investitionen werden gleichmäßig auf die Entwicklung interner Lösungen und die Einführung von Produkten von Drittanbietern aufgeteilt. Die Studie zeigt außerdem, dass neue Investitionen auf den Ausbau von KI-Initiativen abzielen. Unternehmen erwarten bis Ende 2025 einen Anstieg der durchschnittlichen Anzahl von KI-Projekten in der Produktion um 33 %. Darüber hinaus erwarten zwei Drittel der Befragten innerhalb der nächsten zwei Jahre eine positive Rendite aus ihren KI-Investitionen, während weitere 26 % mit Renditen innerhalb von drei bis fünf Jahren rechnen. ?Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit halten Unternehmen an ihren Investitionen in KI fest, sie verdoppeln sie sogar", erklärte Nirmal Ranganathan (https://www.rackspace.com/article-author/nirmal-ranganathan), CTO, Public Cloud bei Rackspace Technology. ?KI ist keine Neuheit mehr, sondern eine transformative Kraft, die die Arbeitsweise von Unternehmen nachhaltig verändern wird. Diese Investitionen spiegeln das wachsende Vertrauen in die Fähigkeit von KI wider, Unternehmen dabei zu unterstützen, sich in der komplexen Wirtschaftslandschaft von heute zurechtzufinden. Die Anwendungsfälle reichen von Kundenservice über Marketing bis hin zum Personalwesen und darüber hinaus." Jenseits der Optimierung: Die wachsende Bedeutung von KI im gesamten Unternehmen Der Bericht zeigt auch eine Veränderung in der Wahrnehmung von KI durch Unternehmen auf. Sie wird nicht mehr nur als Werkzeug für interne Optimierung und Automatisierung betrachtet, sondern als strategischer Vorteil mit umfassenderem geschäftlichem Nutzen. 90 % der Befragten nannten Kundenerfahrung und Produktivität als wichtigsten Anwendungsfall für KI. Bei der Messung des Erfolgs von KI-Initiativen ist die Kundenerfahrung mit 48 % der am häufigsten verfolgte KPI und übertrifft damit Umsatz und Rentabilität. Darüber hinaus zeigen die Forschungsergebnisse, dass Unternehmen zunehmend KI einsetzen, um ihre Produkte zu verbessern. Cybersicherheit spielt eine entscheidende Rolle bei der Einführung von KI Cybersicherheit bleibt einer der drei größten Risikofaktoren für die Einführung von KI, was mit den Ergebnissen des vorherigen KI-Berichts (https://www.globenewswire.com/news-release/2024/03/26/2852434/0/en/AI- Transitioning-from-Ideation-to-Industrialization-for-Critical-Business- Operations-According-to-New-Rackspace-Technology-FAIR-2024-AI-Research.html) von Rackspace übereinstimmt. Die Daten dieses Jahres deuten jedoch auf einen Mentalitätswandel hin. Anstatt Sicherheit ausschließlich als Risiko zu betrachten, sehen immer mehr Unternehmen KI als ein Instrument zur Stärkung der Cybersicherheit selbst. Cybersicherheit wurde als die transformativste KI- Anwendung für die nächsten drei bis fünf Jahre eingestuft, dicht gefolgt von Prozessoptimierung. KI-Vorreiter begegnen Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit, indem sie Abwehrmaßnahmen an der Quelle integrieren, beispielsweise durch die Einbindung von Sicherheitsprotokollen und -verfahren in KI-Anwendungen. Die Skalierung von KI bleibt eine Herausforderung Trotz der zunehmenden Verbreitung von KI haben die Befragten nach wie vor Schwierigkeiten, die Technologie in ihren Unternehmen richtig zu skalieren. 68 % der Befragten gaben an, dass die Implementierung und Skalierbarkeit von KI weiterhin eine Herausforderung darstellen. 71 % stimmen zu, dass Investitionen in die Infrastruktur entscheidend sind, um die für KI-Initiativen erforderliche Skalierbarkeit und Flexibilität zu ermöglichen. Zudem gibt eine Mehrheit der Befragten aus allen Branchen an, dass die Einhaltung der immer strengeren Datenschutzbestimmungen für ihre KI-Systeme eine Herausforderung darstellt, der sie sich in den nächsten drei bis fünf Jahren stellen müssen. Darüber hinaus setzen KI-Vorreiter bei der Skalierung ihrer Initiativen deutlich häufiger auf Hybrid-Cloud-Strategien als ihre Kollegen. Der Bericht ergab außerdem, dass die übrigen Befragten auf eine Kombination verschiedener Cloud-Strategien setzten. KI-Vorreiter beschleunigen den ROI und bauen ihren Wettbewerbsvorteil aus KI-Vorreiter sichern nicht nur ihren Vorsprung gegenüber anderen Unternehmen, sondern bauen ihn sogar aus. 87 % betrachten KI als grundlegenden Wettbewerbsfaktor und nicht nur als Automatisierungstool. Diese Diskrepanz ist erheblich, da zwei Drittel der KI-Vorreiter im vergangenen Jahr erhebliche Vorteile durch KI verzeichneten, während dies nur bei einem Drittel der anderen Unternehmen der Fall war. Je schneller Unternehmen in diesen positiven Kreislauf aus KI-gesteuerter Effizienz und Leistungsfähigkeit eintreten, desto größer ist ihr Potenzial für exponentielles Wachstum und nachhaltige Rendite aus KI (RoAI). Den vollständigen Bericht finden Sie unter https://fair.rackspace.com/lp/2025- ai-research-report/ Umfragemethodik: Die Umfrage wurde im Auftrag von Rackspace Technology von Coleman Parkes Research im März und April 2025 durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 1.420 IT-Entscheidungsträgern aus den Bereichen Fertigung/Logistik, Einzelhandel, Gastgewerbe/Reisen, Energieversorgung, Gesundheitswesen/Pharma/Biomedizin, Behörden, Medien/Unterhaltung und Finanzdienstleistungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Die meisten der befragten Unternehmen und Organisationen beschäftigen zwischen 1.000 und 10.000 Mitarbeiter und erzielen einen Jahresumsatz zwischen 50 Millionen und 15 Milliarden US-Dollar. Über Foundry for AI by Rackspace (FAIR): FAIR (https://fair.rackspace.com/) ist eine bahnbrechende globale Initiative, die sich der Förderung der Geschäftstransformation, der Verbesserung des Kundenerlebnisses, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI- Technologien verschrieben hat. FAIR hat über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an zahlreichen branchenführenden Implementierungen für unsere Kunden weltweit. Über Rackspace Technology: Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakte Matt Conroy Stanton Public Relations & Marketing rackspace@stantonprm.com (mailto:rackspace@stantonprm.com) °