USA: Erzeugerpreise steigen stärker - Kernrate sinkt aber

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im Mai verstärkt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 2,6 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat hatte die Rate bei revidiert 2,5 Prozent (zuvor 2,4 Prozent) gelegen. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, ging hingegen zurück. Sie fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent, während Analysten eine Rate vom 3,1 Prozent erwartet hatten. Die Kernrate bildet nach Ansicht von Ökonomen den Trend besser ab.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent.

Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Mai ist die allgemeine Inflationsrate etwas gestiegen, auf 2,4 Prozent. Wegen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung wird in den kommenden Monaten ein stärkerer Anstieg der Teuerung erwartet./jkr/jsl/mis