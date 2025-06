ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1880 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1880 Euro auf "Buy" belassen. Der Militärschlag Israels gegen iranische Atomanlagen erhöhe das Risiko einer Eskalation in der Region und verschärfe die globalen geopolitischen Bedrohungen noch weiter, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Rheinmetall und der Partner Leonardo spürten außerdem Gegenwind bei ihrer Offerte für die Rüstungssparte von Iveco. Berichten zufolge stehe Leonardo unter zunehmendem politischen Druck, das Angebot zu erhöhen, um die Sparte in italienischer Hand zu halten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 02:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / 02:57 / ET