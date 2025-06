BioNTech: Strategische Allianz könnte neue Maßstäbe in der Krebsforschung setzen!

Werbung

Am 02. Juni haben BioNTech und Bristol Myers Squibb eine potenziell wegweisende, strategische Zusammenarbeit verkündet. Ziel ist die Entwicklung und Kommerzialisierung des bispezifischen Antikörperkandidaten BNT327 in einer Vielzahl solider Tumorarten. BioNTech könnte durch die Zusammenarbeit mehrere Milliarden USD an Meilensteinzahlungen erhalten und zugleich mit einem versierten Partner die Krebsimmuntherapie mit bispezifischem Antikörper vorantreiben.

Groß angelegte Partnerschaft zwischen BioNTech und Bristol‑Myers Squibb

BioNTech und Bristol‑Myers Squibb (BMY) haben gemäß einer Pressemitteilung vom 02. Juni eine globale strategische Zusammenarbeit für die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung des bispezifischen Antikörpers BNT327 vereinbart. Finanziell wurde der Deal so gestaffelt, dass BioNTech zunächst eine Vorauszahlung in Höhe von 1,5 Mrd. USD sowie bis einschließlich 2028 zusätzliche ungebundene Zahlungen zu Jahrestagen der Vereinbarung in Höhe von insgesamt 2 Mrd. USD von BMY erhalten wird. Zusätzlich sind bis zu 7,6 Mrd. USD an erfolgsabhängigen Meilensteinen vorgesehen.

Aus Sicht von BioNTech: Beschleunigung und strategische Expansion

Für BioNTech ist diese Partnerschaft eine strategische Chance, die Entwicklung von BNT327 zu beschleunigen und das volle Potenzial des Kandidaten zu nutzen. CEO Uğur Şahin betont, dass BMYs weitreichende Erfahrung in der Immunonkologie dem Projekt zusätzliche Schlagkraft verleiht. Mit gleichem Teilen von Entwicklungs‑, Produktionskosten sowie globalen Gewinn‑ und Verlustanteilen unterstreicht BioNTech seinen Anspruch auf gleichberechtigte Mitgestaltung. Zudem bleibt beiden Unternehmen die Möglichkeit offen, BNT327 für zusätzliche Indikationen und Kombinationen eigenständig weiterzuentwickeln.

Innovatives Wirkprinzip: Bispezifischer Antikörper gegen Krebs

BNT327 ist ein bispezifischer, gentechnisch optimierter Antikörper. Er bindet gleichzeitig an zwei verschiedene Zielmoleküle, darunter PD‑L1 und VEGF‑A, und integriert damit eine duale Anti‑Tumor‑Wirkung. Dadurch kann das Medikament das Immunsystem aktivieren und gleichzeitig die Blutversorgung von Tumoren unterbinden. PD-L1 (Programmed Death-Ligand 1) ist dabei ein Protein, das auf Tumorzellen und Immunzellen exprimiert wird und die Aktivität von T-Zellen hemmt. VEGF-A (Vascular Endothelial Growth Factor-A) ist wiederum ein Wachstumsfaktor, der die Bildung neuer Blutgefäße (Angiogenese) fördert, was wiederum das Tumorwachstum und die Metastasierung unterstützt. Die Kombination beider Mechanismen – Immunsystemaktivierung plus Hemmung der Tumorangiogenese – positioniert BNT327 sehr vorteilhaft in diesem Wachstumssegment. Diese Kombination verspricht im Vergleich zu gängigen monotherapeutischen Checkpoint‑Inhibitoren eine verstärkte, langanhaltende Wirksamkeit. Laut Branchenanalysen dürfte der Gesamtmarkt für bispezifische Antikörper aktuell ein Volumen im niedrigen Milliardenbereich haben, wobei ein prognostiziertes Wachstum auf mehrere Milliarden USD bis 2030 erwartet wird.

Klinische Weiterentwicklung fokussiert auf Lungen- und Brustkrebs

Aktuell wird BNT327 in über 20 klinischen Studien weltweit erforscht, darunter zwei Phase‑III‑Studien bei klein‑ und nicht kleinzelliger Lungenkrebserkrankung. Gleichzeitig ist eine Studie zur Wirksamkeit gegen Brustkrebs geplant. Patientenstudien mit mehr als 1.000 Teilnehmenden laufen bereits. Für BioNTech ist dies ein wichtiger Schritt in Richtung breiterer onkologischer Anwendung und Stärkung im Kampf gegen schwer behandelbare Krebsformen.

Bedeutung für die Krebsforschung und BioNTechs onkologische Strategie

Für die Onkologieforschung markiert BNT327 einen innovativen Ansatz. BioNTech baut sein Portfolio über die mRNA‑basierten personalisierten Therapeutika hinaus konsequent aus, indem das Unternehmen auch auf bispezifische Antikörper und Antikörper‑Wirkstoff‑Konjugate setzt – und so Synergien zwischen verschiedenen Therapieplattformen schafft. Der Deal mit BMS stärkt die Position von BioNTech als führender Anbieter neuartiger Krebsimmuntherapien und erhöht die Kapazitäten für globale, breit angelegte klinische Entwicklungen.

