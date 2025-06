EQS-News: The Platform Group beginnt Einstieg in die Optikerbranche

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

The Platform Group beginnt Einstieg in die Optikerbranche



13.06.2025 / 09:05 CET/CEST

Übernahme von Optikerkette mit 30 Standorten und 200 Mitarbeitern in Deutschland

Aufbau eines neuen Segments („Optics & Hearing“) mit einer EBITDA-Marge von 25 %

Weitere Zukäufe im Optikerbereich geplant

Verknüpfung eigener und externer Optiker mit der Onlineplattform MyGlasses



Düsseldorf, 13.Juni 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, beginnt nach umfassenden Vorbereitungen mit dem Eintritt in die Optikerbranche. Der Markteintritt erfolgt dabei in drei aufeinander aufbauenden Schritten.

Im Rahmen von Schritt eins hat The Platform Group AG heute angekündigt, zunächst zwei Unternehmensgruppen der Optiker- und Hörakustikbranche zu erwerben und mit der Plattform MyGlasses zusammenzuführen. Ziel ist es, eine vollumfassende, digitale Customer Journey durch die nahtlose Verzahnung von 30 Standorten und der Online-Plattform MyGlasses sicherzustellen. In Schritt zwei sollen bis Ende 2026 zahlreiche weitere Optikerunternehmen in Deutschland sowie im EU-Ausland erworben werden und so ein eigenständiges Segment innerhalb der The Platform Group AG entstehen. In Schritt drei soll die Optikerplattform MyGlasses ab Ende 2025 für externe Optiker geöffnet werden, um so die führende Plattform für Optiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu werden. Ziel ist es, mindestens 1.000 lokale Optik- und Hörgeräteakustiker auf der Plattform anzubinden und so partnerschaftlich den lokalen Optikern und Hörakustikern einen Zugang zum E-Commerce zu ermöglichen.

Die heute angekündigte Übernahme umfasst den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an den Optikergruppen Beste Aussichten GmbH sowie der Karrasch & Nolte GmbH, beide mit Unternehmenssitz in Münster. Insgesamt haben die beiden Unternehmen bundesweit rund 30 Standorte mit dem Schwerpunkt auf Optik- und Hörakustik und beschäftigen rund 200 Mitarbeitende. Die Transaktionen erfolgen jeweils in Form von Share Deal-Verträgen. Der Kaufpreis liegt im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und setzt sich aus einer Barkomponente, die aus Eigenmitteln finanziert ist, und Aktienvergütungen zusammen. Über die genaue Kaufpreishöhe wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug (Closing) wird für Juli 2025 erwartet.

Aufgrund der künftigen Bedeutung des Geschäftsfeldes und der weiteren Zukäufe darin wird TPG künftig ein eigenes Segment im Rahmen der Konzernsegmentberichterstattung einführen. Für das neue Segment „Optics & Hearing” wird im Geschäftsjahr 2025 auf Pro-forma-Basis ein Umsatz von über EUR 30 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 8 Mio. bis EUR 10 Mio. erwartet. Die prognostizierte EBITDA-Marge (bereinigt) liegt bei mindestens 25 %.

Im Rahmen des in Schritt zwei geplanten aktiven Ankauf- und Übernahmeprozesses in der Optiker- und Hörakustikbranche werden bereits mit 15 Zielunternehmen konkrete Gespräche geführt. Die Gesellschaft geht von einem zeitnahen Abschluss bis 2026 aus. Die Übernahmen sollen in Deutschland sowie in angrenzenden EU-Ländern erfolgen. Bis Ende 2026 wird ein Umsatzbeitrag der akquirierten Unternehmen von mindestens EUR 55 Mio. bis EUR 60 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 25 % sowie einem wachsenden Online-Anteil angestrebt.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Der Eintritt in die Optikerbranche ist langfristig durchdacht und stellt eine wichtige Übernahme dar. Wir haben uns die vergangenen zwei Jahre intensiv mit der Branche beschäftigt und analysiert, was der beste Weg für ein profitables Geschäftsmodell in dieser Branche darstellt. Denn 70 % der Korrektionsbrillen werden stationär verkauft – der Onlinekanal ist eine wichtige Ergänzung und verbindet offline mit online. In Schritt eins unseres Markteintritts stellen wir sicher, dass wir zeitnah eine der relevantesten Optikerketten für hochwertige Optik und Hörakustik aufbauen und diese mit unserer Onlineplattform MyGlasses verknüpfen. In Schritt zwei bauen wir unsere Präsenz mit weiteren, hochprofitablen Unternehmen aus, auch im EU-Ausland. Unsere vorliegende Finanzkraft erlaubt es uns, aktiv Zukäufe zu tätigen. In Schritt drei werden wir die Online-Plattform MyGlasses für externe Fachgeschäfte der Branche öffnen, mit dem Ziel, 1.000 Standorte von Optikern und Hörakustikern anzubinden. Generell sehen wir im Bereich Optik und Hörakustik ein Geschäftsfeld, das uns eine hohe Marge von über 25 % ermöglicht und die TPG künftig noch deutlich profitabler werden lässt.“



Dieter Meis, Geschäftsführer der Beste Aussichten Optikergruppe: „Unser Fokus liegt auf wirklich hochwertiger Augenoptik und Optometrie mit Augengesundheitsvorsorge sowie auf Audiologie mit besten Hörgeräteversorgungen. Das alles sind Bereiche, die gute Margen ermöglichen, aber für Filialisten ein schwieriges Terrain sind. Die Verbindung zwischen Online-Plattform und Fachoptikern ermöglicht eine neue Kundenerfahrung, die wir künftig als wichtigen Bestandteil unseres Marketingmixes ausbauen möchten. Ich habe in meinem Berufsleben über 300 Optik- und Hörakustikfachgeschäfte erworben. Mit dem gemeinsamen Ansatz der Platform Group möchten wir diese Strategie erfolgreich ausbauen. Dabei stehen unsere großartigen Mitarbeiter im Mittelpunkt, die einen langfristigen Ansatz schätzen und nicht kurzfristige Exitpläne verfolgen.“

Für das Geschäftsjahr 2025 wurden bereits mit der Übernahme der Herbertz GmbH, LyraPet, JoliCloset und der Fintus Gruppe vier Transaktionen umgesetzt. Der Vorstand geht von weiteren Transaktionen gemäß Geschäftsplanung und Prognose aus.



Bjoern Minnier, CFO von The Platform Group AG: „Wir rechnen damit, dass auch in diesem Jahr weitere, attraktive Übernahmen umgesetzt werden. Dabei ist es wahrscheinlich, dass auch größere Targets zur TPG kommen. Die für die Hauptversammlung im August 2025 nun vorgeschlagene Struktur der SE & Co. KGaA ermöglicht es uns, künftig größere Unternehmen aufzunehmen, eine Aktienkomponente für Verkäufer zu berücksichtigen und dies bei einer stabilen Eigentümerstruktur mit unserem Ankeraktionär. Die TPG der Zukunft wird deutlich größer und profitabler sein, das nun fünfte Segment unserer Gruppe wird dabei eine wichtige Rolle spielen.“



The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



