Meta beteiligt sich an Scale AI und schnappt sich Scale-Chef Wang

Frankfurt (Reuters) - Der Facebook-Mutterkonzern Meta beteiligt sich mit einem milliardenschweren Investment an dem KI-Datenspezialisten Scale AI und schnappt sich dessen Chef Alexandr Wang für seine KI-Strategie.

Meta übernehme für 14,3 Milliarden Dollar einen Anteil von 49 Prozent an dem Start-up, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag. Scale AI wird nach eigenen Angaben bei der Transaktion mit 29 Milliarden Dollar bewertet. Strategievorstand Jason Droege werde in Nachfolge von Wang übergangsweise Chef von Scale.

"Wir werden unsere Zusammenarbeit bei der Erstellung von Daten für KI-Modelle vertiefen, und Alexandr Wang wird zu Meta wechseln, um an unseren Superintelligenz-Projekten zu arbeiten", teilte Meta mit, ohne finanzielle Details zu nennen. Der Hauptgrund für die hohe Investition sei, den 28-jährigen Wang für die Leitung der neuen Superintelligenz-Einheit zu gewinnen, sagte eine weitere mit den Gesprächen vertraute Person. Einige der 1500 Scale-Beschäftigten werden mit Wang zu Meta wechseln, wie dieser in einer Nachricht an die Belegschaft erklärte.

Meta-Chef Mark Zuckerberg setzt offenbar darauf, dass Wang als erfolgreicher Unternehmensgründer die KI-Bemühungen des Konzerns neu beleben kann. Die Investition ist die zweitgrößte in der Geschichte von Meta nach dem Kauf von WhatsApp für 19 Milliarden Dollar.

