"Photoshop"-Anbieter Adobe hebt Prognose an - Umsatz über Erwartungen

(Reuters) - Der Software-Konzern Adobe hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an.

Es werde nun ein Umsatz zwischen 23,50 und 23,60 Milliarden US-Dollar erwartet, verglichen mit der bisherigen Spanne von 23,30 bis 23,55 Milliarden US-Dollar, teilte der Entwickler der Bildbearbeitung "Photoshop" am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Der Gewinn für das Gesamtjahr wurde auf 20,50 bis 20,70 US-Dollar je Aktie angehoben, bislang wurde mit 20,20 bis 20,50 US-Dollar gerechnet. Der Kurs des Unternehmens stieg im nachbörslichen Handel um über sechs Prozent.

Der Umsatz für das zweite Quartal lag bei 5,87 Milliarden Dollar und damit über der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 5,79 Milliarden Dollar. Auch der Ausblick von Adobe auf die Ergebnisse des dritten Quartals lag über den Erwartungen.

"Wir investieren weiterhin in KI-Innovationen in allen unseren Kundengruppen, um die Wertschöpfung zu erhöhen und das Universum der Kunden, die wir bedienen, zu erweitern", sagte Finanzchef Dan Durn. Adobe hatte im April angekündigt, KI-Modelle von OpenAI und Google zur Bilderzeugung in seine Firefly-App zu integrieren.

Künstliche Intelligenz (KI) spielt in der Erstellung und Bearbeitung von Bildern eine immer größere Rolle. Adobe muss sich hier der Konkurrenz zahlreicher Startups erwehren. Daher verzahnt die Firma ihre eigene KI "Firefly" besonders eng mit dem Programm "Photoshop", das als führend in der Bildbearbeitung gilt.

