ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Brenntag auf 'Underperform' und Ziel auf 53 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 53 Euro gesenkt. Chris Counihan verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Führungswechsel auf der obersten Managementebene (Vorstand und Finanzen). Er rechnet daher damit, dass der Chemikalienhändler mit der Planung neuer Konzernwege erst gegen Ende des Jahres beginnen werde, was vorübergehende Risiken mit Blick auf Kosten und den freien Barmittelzufluss berge. Zudem deuteten eine geringere Nachfrage und geringere Absatzmengen in der Branche auf ein Risiko für die kurz- und mittelfristige Ergebnisentwicklung hin, schrieb er und kappte seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebita). Er liege nun unter der unternehmenseigenen Schätzung und auch unter der Konsensprognose./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

